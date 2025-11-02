Paskudna pogoda przywita Polaków po weekendzie. IMGW ujawnił szczegóły

Sprawdzamy najnowszą prognozę IMGW na 3 listopada. Powrót po weekendzie nie będzie łatwy, ponieważ warunki atmosferyczne będą skutecznie zniechęcały do wyjścia z domu. Opady deszczu, porywisty wiatr i mgły - z tymi zjawiskami zmierzymy się w najbliższy poniedziałek.

Synoptycy z IMGW wskazali pas, w którym pojawią się opady o natężeniu umiarkowanym lub dużym. Przydadzą się parasole, a na drogach zrobi się ślisko.

Zobaczcie, gdzie pogoda będzie najtrudniejsza i gdzie można się spodziewać ostrzeżeń IMGW.

IMGW zapowiada pogodę na noc z niedzieli na poniedziałek, 2/3 listopada

W drugiej części pierwszego weekendu listopada pogoda wyraźnie się pogorszyła. W wielu rejonach Polski pojawiły się opady deszczu. W województwie dolnośląskim zaczęły obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopnia (żółty alert IMGW) przed intensywnymi opadami. To była zapowiedź tego, co nas czeka m.in. w nocy z niedzieli na poniedziałek (2/3 listopada 2025 r.). Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podał szczegóły! Zachmurzenie będzie duże i całkowite z opadami deszczu. Tylko na południowym wschodzie bez opadów. - W pasie od Mazur i Suwalszczyzny, przez Mazowsze, Kujawy, Ziemię Łódzką, wschodnią Wielkopolskę po Dolny i Górny Śląsk oraz Opolszczyznę opady okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym i tutaj wysokość opadów od 10 do 15 milimetrów, a na Opolszczyźnie i wschodnich krańcach Dolnego Śląska do 20 milimetrów - alarmuje IMGW.

W górach pojawi się śnieg i deszcz ze śniegiem. Na północnym zachodzie i zachodzie miejscami silne zamglenie lub mgła ograniczająca widzialność do 500 metrów. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 7 do 10 stopni, cieplej lokalnie na Podkarpaciu, około 11 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby, na południowym wschodzie okresami umiarkowany i porywisty, lokalnie na Podkarpaciu w porywach do 55 km/h.

Pogoda na jutro: IMGW zapowiada poniedziałek, 3 listopada 2025

Na początku tygodnia za oknami będzie dominowała brzydka wersja jesieni. W ciągu dnia na wschodzie zachmurzenie będzie duże i całkowite, na zachodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami a w drugiej połowie dnia z przejściowymi rozpogodzeniami.

- Okresami opady deszczu, po południu na zachodzie kraju zanikające. W pasie od Podlasia, przez Lubelszczyznę i Ziemię Świętokrzyską po Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie opady okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym i tutaj wysokość opadów od 5 do 15 milimetrów, a w Karpatach od 20-35 milimetrów. Wysoko w górach opady śniegu i deszczu ze śniegiem, w Tatrach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 15 cm do 25 cm - wylicza IMGW w najnowszej prognozie synoptycznej.

Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 9 do 12 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 15-17 na krańcach południowo-wschodnich. Chłodniej lokalnie w rejonach podgórskich, tam zaledwie 7 stopni Celsjusza. Jeśli chodzi o duże miasta, najcieplej będzie w okolicach:

Rzeszowa

Lublina

Gdańska

Warszawy

Krakowa

Kielc

Pogoda na poniedziałek, 3 listopada: Mapa IMGW