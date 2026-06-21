7 województw z pogodowym koszmarem. Burze to ułamek problemu

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-06-21 18:25

W najnowszej prognozie pogody, IMGW zapowiada trudne warunki w Polsce. Synoptycy wskazują na burze w 7 województwach, a to bynajmniej nie koniec. Z analizy meteorologów, dotyczącej poniedziałku (22 czerwca) wynika, że wysoki temperatury wystąpią w parze z niebezpiecznymi zjawiskami. Sprawdź, jaka będzie jutro pogoda i poznaj szczegóły.

Jasna, rozgałęziona błyskawica rozświetla ciemne, burzowe niebo, zwiastując nadchodzącą złą pogodę. Ten widok dobrze ilustruje prognozy meteorologiczne, o których więcej dowiesz się na naszym portalu.
Autor: Unsplash.com Burza na niebie

Najnowsza prognoza pogody dla Polski

Początek tygodnia w naszym kraju nie będzie spokojny. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada trudną noc, podczas której pogoda może przynieść utrudnienia komunikacyjne. W prognozie IMGW widzimy:

  • Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, z przelotnymi opadami deszczu i miejscami burzami. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz od 15 mm do 30, lokalnie możliwe 40 mm.
  • W czasie burz wiatr w porywach do 75 km/h, lokalnie możliwe do 100 km/h, głównie początkowo na zachodzie kraju!
  • Temperaturę minimalną od 12 stopni Celsjusza na północy, około 16 w centrum do 19 stopni na południu i wschodzie.

Prognoza na noc z 21 na 22 czerwca jest przedsmakiem tego, co nas czeka w ciągu dnia.

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Jaka będzie jutro pogoda? Prognoza na poniedziałek, 22 czerwca

W poniedziałek tylko na północy i zachodzie chmur będzie mało. Pozostałe rejony zmierzą się z ponurym klimatem i niebezpieczną pogodą, którą trzeba wziąć pod uwagę przy okazji planowania swoich aktywności.

- Na południu i wschodzie umiarkowane i duże i tam przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie na obszarach podgórskich i w Karpatach. Lokalnie grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz od 15 mm do 35 mm, w Małopolsce i na Podkarpaciu lokalnie do 45 mm - alarmuje IMGW w synoptycznej prognozie na 22 czerwca.

Z mapy, dostępnej w serwisie Instytutu wynika, że burze mogą się pojawić w województwach:

  • podlaskim
  • lubelskim
  • podkarpackim
  • świętokrzyskim
  • małopolskim
  • śląskim
  • łódzkim

Będzie chłodniej niż w trakcie weekendu. - Temperatura maksymalna od 22 stopni na Pomorzu, około 26°C w centrum do 30 stopni Celsjusza na południowym wschodzie kraju; chłodniej na samym wybrzeżu około 18 stopni - podaje IMGW w prognozie na poniedziałek.

Na początku tygodnia zalecać będziemy obserwowanie ostrzeżeń Instytutu i lokalnych komunikatów meteo. Prognozy będziemy aktualizować w "Super Expressie".

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