Zaraz się zacznie! Mnóstwo deszczu w Polsce i jeszcze to

Nowa prognoza pogody dla Polski

W prognozach, które przekazywaliśmy w tym tygodniu na łamach "Super Expressu" było widać dynamiczne zmiany pod koniec drugiej dekady czerwca. Już w nocy ze środy na czwartek (17/18.06.2026) parasole przydadzą się wszystkim tym, którzy muszą wyjść z domu. IMGW zapowiada:

Początkowo na północnym wschodzie, a w drugiej połowie nocy na Pomorzu i Ziemi Lubuskiej, miejscami słabe, przelotne opady deszczu.

Nad ranem lokalnie, zwłaszcza na południu, silne zamglenie lub krótkotrwała mgła ograniczająca widzialność do 400 metrów!

Temperaturę minimalną od 8 stopni na Mazurach i na Ziemi Świętokrzyskiej, około 10 stopni Celsjusza na wschodzie i w centrum, do 16 stopni na Ziemi Lubuskiej. Chłodniej lokalnie w kotlinach karpackich od 5 do 7 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich, na południu także zmienny.

Jaka będzie jutro pogoda? Prognoza na czwartek, 18 czerwca

W czwartek lato przejmie inicjatywę, choć nie zabraknie akcentów typowych dla... jesieni! - Miejscami, głównie na północy, zachodzie i w centrum, przelotne opady deszczu. Na południowym zachodzie, zwłaszcza w rejonie Sudetów, możliwe burze - zapowiada IMGW w synoptycznej prognozie na 18 czerwca.

W czasie burz mogą się pojawić porywy wiatru do 60 km/h. Zalecamy ostrożność i obserwowanie mapy z ostrzeżeniami Instytutu. Są też dobre wieści i dotyczą one wartości, które pojawią się na termometrach.

Prognozowane temperatury maksymalne dla największych miast:

Koszalin, Suwałki, Gdańsk, Olsztyn, Białystok - 20-21 stopni

Toruń, Bydgoszcz, Lublin, Kielce - 23 stopnie

Warszawa, Łódź, Szczecin - 24 stopnie

Rzeszów, Kraków, Katowice, Opole, Poznań, Wrocław, Gorzów Wielkopolski - 25 stopni

Zielona Góra - 27 stopni

W piątek i w weekend należy się spodziewać mieszanki burz z gradem i upałów. Prognozy i alerty będziemy aktualizować w "Super Expressie".

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