Gwałtowne burze i ulewne deszcze, ale czeka nas ważna zmiana [Prognoza IMGW na 30.08.2023]

Ponura pogoda opanowała nasz kraj. Niestety, prognozy na środę (30 sierpnia 2023 r.) znów straszą Polaków. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej widzą ciąg dalszy burzowych klimatów i ulewne deszcze. Konkretna zmiana dotyczy temperatur maksymalnych. Są regiony, które zmierzą się z podmuchem typowym dla jesiennej pory roku. Eksperci zwracają też uwagę na silne wichury, które mogą przynieść utrudnienia komunikacyjne. Gdzie będzie najgorzej? Szczegółowa analiza nie przypadnie do gustu Polakom.

W środku tygodnia zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, przelotnymi opadami deszczu oraz na wschodzie z burzami, lokalnie z gradem. - Prognozowana wysokość opadów w burzach od 20 mm do 35 mm - alarmuje IMGW w prognozie synoptycznej na środę. Burze mogą zaatakować na Podlasiu, Mazowszu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce.

- Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem początkowo dość silny, z kierunków zachodnich. W burzach porywy wiatru do 85 km/h, w Karpatach początkowo do 60 km/h - dodają eksperci Instytutu. Warto zapoznać się z ostrzeżeniami IMGW i lokalnymi komunikatami meteo. W czasie burzy zachowajcie szczególną ostrożność. Apel kierujemy m.in. do kierowców.

Pogoda na jurto. Temperatura 30.08.2023

Wyraźna zmiana, o której wspominamy na początku dotyczy temperatur. Pozbędziemy się upałów. - Temperatura maksymalna na wschodzie od 22°C do 27 stopni Celsjusza, na pozostałym obszarze od 15°C do 21°C - podaje IMGW. Na 27 stopni mogą liczyć mieszkańcy Suwałk i Białegostoku. Ciepło również w Lublinie i Rzeszowie. Zaledwie 16-17 stopni we Wrocławiu, Poznaniu, Opolu i Katowicach. Amplitudy temperatur ponownie będą bardzo duże.

Pogoda IMGW na noc ze środy na czwartek, 30 sierpnia / 1 września

Synoptycy IMGW podają, ze w nocy ze środy na czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, a na wschodzie także burze. Prognozowana wysokość opadów od 10 mm do 20 mm. Na Pomorzu gdzieniegdzie mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 11°C na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich do 17°C miejscami na wschodzie. Wiatr słaby, lokalnie umiarkowany, z kierunków zachodnich, na południowym wschodzie zmienny. W burzach porywy wiatru do 70 km/h. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.