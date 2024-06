Nadchodzi ocieplenie. Afrykańskie upały już w weekend?

Według prognoz IMGW, w sobotę (15 czerwca) zachodnia część kraju znajdzie się w zasięgu płytkiej zatoki niżu z ośrodkiem w rejonie Wielkiej Brytanii. - Z zachodu w głąb kraju będzie przemieszczała się strefa frontu atmosferycznego. Pozostały obszar kraju pozostanie w lekko obniżonym ciśnieniu. Napłynie cieplejsze powietrze polarne morskie - czytamy w komunikacie. Niewielki spadek ciśnienia. Poniżej szczegóły prognozy IMGW na sobotę, 15.06.2024.

Taka będzie pogoda w sobotę 15.06.2024

Noc z piątku na sobotę (14/15 czerwca) niemal bezchmurna. Jedynie na zachodzie kraju możliwe słabe opady deszczu. Uwaga na mgły, które lokalnie na południowym wschodzie mogą ograniczać widzialność do 400 metrów. Najchłodniej w górach, tam zaledwie 5°C. Na wschodzie kraju 8°C, w centrum około 12°C. Najcieplej na krańcach północno-zachodnich, tam termometry wskażą do 14°C. - Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni, tylko na Suwalszczyźnie północno-wschodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 70 km/h - prognozuje IMGW.

W sobotę (15 czerwca) po południu i wieczorem burze, deszcz, a lokalnie również grad na zachodzie. Prognozowana suma opadów w burzach do 15 mm. Zrobi się cieplej. Najchłodniej nad morzem, gdzie temperatura maksymalna wyniesie 21°C. W centrum 25°C, a najcieplej w Polsce południowej, tam do 27°C termometrach. - Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem w porywach do 55 km/h, na wschodzie południowo-wschodni, na pozostałym obszarze południowy i południowo-zachodni. W czasie burz porywy do 65 km/h, w Sudetach porywy do 60 km/h - zapowiada IMGW.

