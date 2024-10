Ulewny deszcz, przymrozki, a nawet to! Ponura wersja jesieni [Pogoda IMGW na 2 października]

Czy to koniec ciepłych, jesiennych dni? Do Polski zbliża się wyż Vincent, który namiesza w pogodzie. Ciśnienie początkowo zacznie rosnąć, ale później spadnie. Chociaż synoptycy zapowiadają dużo słońca to radzą zanurkować w szafie po cieplejsze ubrania. Z soboty na niedzielę 12-13 października temperatura w nocy drastycznie spadnie, a miejscami pojawią się przymrozki. Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Prognoza pogody na weekend 12-13.10.2024 r.

W dzień w sobotę 12.10.2024 r. niemalże w całym kraju temperatura będzie utrzymywać się w okolicach 12-13°C. Wiatr będzie słaby lub umiarkowany, prognozuje IMGW.

W nocy z soboty na niedzielę temperatura znacząco spadnie, nawet do do -2°C. Lokalnie możliwe są przymrozki.

W niedzielę 13.10. 2024 r. za dnia nastąpi ochłodzenie w porównaniu do soboty. Polska znajdzie się w zasięgu niżu z frontami atmosferycznymi. Na południu kraju miejscami temperatura maksymalna wyniesie zaledwie 10°C.