Taka będzie pogoda w niedzielę. Prognoza IMGW 13.10.2024

W niedzielę (13 października) - według ekspertów z IMGW - "Polska będzie w zasięgu niżu z frontami atmosferycznymi, którego ośrodek przemieści się znad Morza Północnego przez Danię i Południowy Bałtyk nad Estonię. Nadal będzie napływać dość chłodne powietrze polarne morskie". Ciśnienie zacznie wzrastać po początkowych spadkach.

W nocy z soboty na niedzielę (12/13 października) od zachodu kraju postępować będą opady deszczu. We wschodniej Polsce możliwe silne mgły. Tam też najchłodniej, na termometrach 3-4°C. W centrum około i na Przedgórzu Sudeckim 6°C. Na krańcach zachodnich 10°C, a najcieplej na wybrzeżu, do 12°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu także dość silny, na północy i zachodzie okresami porywisty, nad ranem na obszarach podgórskich wzmagający się w porywach do 65 km/h, południowo-wschodni i południowy. W szczytowych partiach Sudetów porywy do 95 km/h, w Karpatach 60 km/h - prognozuje IMGW.

Niedziela (13 października) zapowiada się jako dzień pochmurny. Po południu i wieczorem w zachodniej Polsce możliwe rozpogodzenia. Deszcz, a na południu, zachodzie i w centrum kraju możliwe też. Pod koniec dnia wysoko w Sudetach deszcz przechodzące w opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 9°C do 13°C. Najcieplej na wybrzeżu i południu od 14°C do 16°C. - Wiatr umiarkowany i dość silny, na północnym wschodzie w porywach do 60 km/h, na pozostałym obszarze do 85 km/h, zwłaszcza w czasie burz, początkowo południowo-wschodni i południowy, od zachodu stopniowo skręcający na zachodni i północno-zachodni. W szczytowych partiach Sudetów porywy do 110 km/h, w Karpatach do 90 km/h - zapowiada IMGW.

Źródło: IMGW