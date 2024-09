Opady deszczu, a w górach nawet śnieg! W prognozach widać też mróz

Wrzesień ma się ku końcowi. Jaka pogoda pożegna dziewiąty miesiąc 2024 roku? W nocy z niedzieli na poniedziałek (29/30.09.2024 r.), na południowym wschodzie okresami zachmurzenie wzrośnie do dużego. Synoptycy z IMGW prognozują lokalne mgły, ograniczające widoczność do 200 metrów. Wysoko w Tatrach początkowo możliwe słabe opady śniegu. W kotlinach górskich temperatury spadną do -1 stopnia Celsjusza. Lokalnie na północy i w centrum przygruntowe przymrozki, również do koło -1 stopnia. Najcieplejsza noc będzie na Półwyspie Helskim - do 8 kresek powyżej zera.

Pogoda na poniedziałek: Deszcz i porywisty wiatr w Polsce

Na początku tygodnia zachmurzenie powinno być małe i umiarkowane, na południowym wschodzie okresami duże. - Tam możliwe będą słabe opady deszczu - wskazuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w prognozie na 30 września.

Wiatr przeważnie słaby, jedynie na zachodzie umiarkowany i chwilami porywisty, na wschodzie północno-wschodni i wschodni, na pozostałym obszarze południowo-wschodni - analizują synoptycy z Instytutu.

Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 13 stopni Celsjusza do 15°C; w rejonach podgórskich Tatr około 10°C. Najcieplej powinno być w okolicach Bydgoszczy, Poznania, Wrocławia, Gorzowa Wielkopolskiego, Warszawy, Gdańska i Szczecina. Temperatury na tym poziomie utrzymają się przez najbliższe kilkadziesiąt godzin. Początek października nie przyniesie diametralnych zmian w pogodzie.

Galeria ze zdjęciami: Groźne obliczy pogody w Europie. Fotorelacja robi ogromne wrażenie