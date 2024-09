Uwaga, groźna pogoda w Polsce! IMGW znów wydał alerty przed wiatrem i deszczem

Uwaga, groźna pogoda! IMGW znów wydał alerty przed wiatrem i deszczem

Meteorolodzy z IMGW wydali ostrzeżenia obowiązujące w sobotę (28 września). Pierwsze dotyczą silnego wiatru. Podmuchy nawet do 85 km/h mogą występować od rana do godzin popołudniowych w pasie od Szczecina aż po Elbląg i Braniewo. - Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 55 km/h, w porywach do 85 km/h, z południowego zachodu i zachodu – czytamy w komunikacie. Wcześniej obowiązywał alert drugiego stopnia, jednak został obniżony.

Drugie ostrzeżenie obejmuje głównie Bieszczady. - Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów od 40 mm do 55 mm – czytamy w prognozie. Alert obejmuje powiaty: krośnieński, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki, przemyski, jarosławski oraz lubaczowski. Deszcz prognozowany jest do w niedzieli (29 września).

#IMGWlive 13:09|23.09.2024⚠️UWAGA⚠️‼️ NOWE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGW ‼️SILNY WIATR 1,2°-pomorskie-zachodniopomorskie-warmińsko-mazurskiePrognozuje się wystąpienie silnego wiatru , w porywach do 75, 95 km/hOd: 2024-09-28 04:00➡️https://t.co/6QbbT2PXQF pic.twitter.com/p6Vsa8sgri— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) September 27, 2024

