IMGW informuje, że w środę (11 stycznia 2023 r.) wschód Europy oraz Półwysep Iberyjski nadal pozostawać będą pod wpływem wyżów. Nad resztą kontynentu pogodę kształtować będą niże z układami frontów atmosferycznych. Nad zachodnią część kraju dotrze układ frontów atmosferycznych związanych z niżem nad Morzem Północnym. Pozostaniemy w powietrzu polarnym morskim. Nie grozi nam ostry atak zimy, ale nie wszędzie będzie przyjemnie.

Jaka będzie pogoda w środę, 11 stycznia?

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej podają, że w środę ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hPa i będzie spadać. Przydadzą się parasole, a na drogach trzeba będzie zachować szczególną ostrożność, ponieważ warunki atmosferyczne nie będą nam ułatwiać zadania.

- Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na krańcach wschodnich i na zachodzie kraju opady deszczu, w górach słaby śnieg. Rano zanikająca mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie i północy porywisty, z kierunków południowych. Na Przedgórzu Sudeckim porywy wiatru do 55 km/h, w Sudetach do 60 km/h - informuje IMGW. Na Podlasiu oraz Warmii i Mazurach, w godzinach porannych obowiązywać powinny ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą. Możliwe są aktualizacje.

Temperatura 11.01.2023. Prognoza pogody

Środa nie przyniesie typowych dla stycznia mrozów, ale gdzieniegdzie na pewno przydadzą się czapki i rękawiczki. - Temperatura maksymalna od 0 st. C na Suwalszczyźnie, około 5 st. C w centrum, do 7 stopni Celsjusza na zachodzie - prognozuje IMGW. Najcieplej będzie w Szczecinie, Wrocławiu i okolicach. Na drugim biegunie znajdzie się województwo podlaskie. Wielbiciele zimy obejdą się jednak smakiem, również w najchłodniejszych rejonach Polski. W najbliższym czasie próżno będzie szukać grubych warstw śniegu, chyba że wysoko w górach.

Pogoda na jutro IMGW. Noc ze środy na czwartek 11/12 stycznia

IMGW informuje, że w nocy ze środy na czwartek zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i opadami deszczu, gdzieniegdzie w Małopolsce deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. Prognozowana wysokość opadów około 10 mm na południowym zachodzie. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o 8 cm do 10 cm w Sudetach. Temperatura minimalna od 0°C na wschodzie i południu kraju oraz na Pomorzu do 4°C nad morzem i na zachodzie; chłodniej miejscami na Lubelszczyźnie około -1°C oraz w rejonach podgórskich od -3°C do -1°C.

- Lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Wiatr słaby i umiarkowany, na północnym wschodzie i południowym zachodzie porywisty, południowy i południowo-zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 75 km/h, zawieje śnieżne - ostrzegają synoptycy. Prognozy będziemy regularnie aktualizować w naszym serwisie. Warto sprawdzać lokalne ostrzeżenia meteo.

Obszar ostrzeżenia na silną mgłę został rozszerzony o kolejne powiaty woj. warmińsko-mazurskiego i północy woj. mazowieckiego. Prognozuje się miejscami gęste mgły, w zasięgu których widzialność może wynosić okresami od 100 m do 200 m.#IMGW pic.twitter.com/LUUMrUVPFa— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 10, 2023

