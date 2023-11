Deszcz ze śniegiem i porywisty wiatr do 65 km/h. Na tym nie koniec [Prognoza IMGW na 15.11.2023]

Z prognozy ekspertów IMGW dowiadujemy się, że w środę (15 listopada 2023) zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami pojawią się opady deszczu, w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem, w górach opady śniegu. Prognozowana suma opadów deszczu do 12 mm na południu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm w Tatrach - przestrzegają synoptycy. Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 7°C do 10°C, chłodniej jedynie na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich od 4 stopni Celsjusza do 6°C.

- Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na zachodzie i południu porywisty, południowo-zachodni i zachodni, jedynie na zachodzie skręcający na północno-zachodni. Porywy wiatru nad morzem do 60 km/h, na południu kraju do 65 km/h. W Sudetach wiatr w porywach do 100 km/h, a w Tatrach do 80 km/h. W górach wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne - wylicza Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda na jutro IMGW dla Polski. Noc ze środy na czwartek (15.11.2023/16.11.2023)

Jak podaje IMGW - w nocy zachmurzenie powinno być umiarkowane i duże. Miejscami znów pojawią się opady deszczu, na północnym wschodzie także deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. W Sudetach przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm, w Karpatach o 7 cm. Lokalnie w centrum i na północy mgły ograniczające widzialność do 300 m. Do kierowców ponownie apelujemy o ostrożność, zwłaszcza w warunkach ograniczonej widoczności. Temperatura minimalna na poziomie od -2°C, -1°C na północnym wschodzie i na obszarach podgórskich Karpat do 5°C na zachodzie i południowym zachodzie. Przygruntowe przymrozki to bardzo prawdopodobny scenariusz. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie w porywach do 55 km/h, z kierunków zachodnich. Wysoko w górach wiatr w porywach do 75 km/h, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Prognozy będziemy codziennie aktualizować w naszym serwisie.