To dobrze, że nie będzie upałów?

Pierwszy weekend sierpnia z fatalną pogodą! Tak źle nie było już dawno. Chłód to nie wszystko

Deszcz, burze i jeszcze to! Pogoda może rozczarować [Prognoza IMGW na 3.08.2023]

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), Europa centralna, północna i północno-zachodnia, w tym Polska, będzie w zasięgu rozległego niżu z ośrodkami nad Wyspami Duńskimi i Norwegią. Krańce południowe Europy będą w lekko podwyższonym ciśnieniu. Przez Polskę z zachodu na wschód będzie wędrował układ frontów atmosferycznych. Z południowego zachodu napłynie powietrze polarne morskie, cieplejsze na południu, chłodniejsze na zachodzie kraju. Wystąpią wahania ciśnienia.

Jaka będzie pogoda w czwartek, 3 sierpnia 2023?

Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w czwartek, 3 sierpnia 2023 zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami będzie padał deszcz, możliwe burze.

- Przelotne opady deszczu. Na północy kraju, szczególnie w strefie nadmorskiej, burze. Prognozowana wysokość opadów w burzach do 15 mm - informuje IMGW.

Temperatura 3.08.2023

W czwartek ciepło, ale bez upałów. Termometry wskażą maksymalnie do 26°C. Gdzie będzie najcieplej?

- Temperatura maksymalna od około 20°C nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat do 26°C na południowym zachodzie - czytamy na stronie IMGW.

Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, porywisty, południowo-zachodni i południowy. W burzach i na Przedgórzu Sudeckim oraz w Karpatach porywy wiatru do 70 km/h, w Sudetach do 100 km/h.

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc z czwartku na piątek (3.08.2023/4.08.2023)

Według prognoz IMGW, w nocy z czwartku na piątek (3.08.2023/4.08.2023) zachmurzenie będzie duże z rozpogodzeniami. Gdzieniegdzie na północy i południu opady deszczu. Temperatura minimalna od 13°C do 17°C, w kotlinach sudeckich około 12°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy porywisty, południowo-zachodni i południowy. Na wybrzeżu i w Karpatach porywy wiatru do 60 km/h, w Sudetach do 90 km/h.

Szaleniec wjechał do ogródka. Rodzinę przed śmiercią uratowała pogoda. Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.