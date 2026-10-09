Deszcz, ale z przejaśnieniem. Tu będzie najcieplej. Oto, co mówią prognozy

W sobotę, 10 października, spodziewane są przelotne opady deszczu oraz zachmurzenie z przejaśnieniami.

Temperatury maksymalne wyniosą od 12°C do 16°C, z lokalnie cieplejszym południowym wschodem (do 18°C).

W górach możliwy jest deszcz ze śniegiem, a wiatr będzie porywisty, osiągając do 60-70 km/h w Karpatach i Sudetach.

Pogoda na 10.10.2026

Jaka będzie pogoda w sobotę, 10 października? Jak przekazuje IMGW, początek weekendu przyniesie duże zachmurzenie na zachodzie, ale z większymi przejaśnieniami. Do tego Przelotne opady deszczu. Utrzyma się ochłodzenie, którego doświadczamy od piątku.

- Temperatura maksymalna od 12°C do 16°C na przeważającym obszarze kraju, cieplej na południowym wschodzie do 18°C, chłodniej w kotlinach Sudeckich około 11°C – podaje IMGW.

Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowo-zachodni i zachodni. W Karpatach porywy wiatru 60 km/h, w Sudetach 70 km/h.

Noc z soboty na niedzielę. Prognoza IMGW

Jak informują synoptycy, w nocy z soboty na niedzielę 10/11 października zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, na południu miejscami całkowite.

- Przelotne opady deszczu, w Karpatach deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem. Prognozowana wysokość opadów na krańcach południowo wschodnich od 10 mm do 15 mm – podaje IMGW.

Temperatura minimalna od 6°C do 10°C, chłodniej w kotlinach kotlinach Sudeckich około 5°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu miejscami dość silny, porywisty, południowo-zachodni i południowy, na południowym wschodzie, zmienny. W Sudetach porywy wiatru do 70 km/h.