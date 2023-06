Burze z gradem, wichury i jeszcze to! Pogodowe szaleństwo za oknami [Prognoza IMGW na 26.06.2023]

Końcówka czerwca 2023 roku nie rozpieszcza nas pod względem pogodowym. Niestety, prognoza IMGW na poniedziałek (26 czerwca 2023 r.) nie zwiastuje wyczekiwanego przełomu. Początek tygodnia spędzimy w towarzystwie bardzo niebezpiecznych zjawisk meteo, takich jak burze, ulewne deszcze i wichury. W prognozie ostrzeżeń Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mamy alerty pierwszego i drugiego stopnia, związane z burzami z gradem. Gdzie pogoda będzie najgorsza? Niestety, nie mamy zbyt wielu dobrych wieści. Redaktorzy "Super Expressu", analizujący najnowsze doniesienia, łapali się za głowy.

Synoptycy IMGW wskazują, że w ciągu dnia zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, po południu na zachodzie i krańcach wschodnich wzrastające do dużego. Jak można się łatwo domyślić, chmury nie przyniosą niczego dobrego, a wręcz przeciwnie.

- W drugiej połowie dnia na krańcach wschodnich możliwe przelotne opady deszczu. Późnym popołudniem lub pod wieczór miejscami na zachodzie wystąpią burze z przelotnymi opadami deszczu, punktowo z gradem. Prognozowana wysokość opadów deszczu w czasie burz do około 30 mm - alarmują eksperci Instytutu.

- Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich, w drugiej połowie dnia na zachodzie kraju przejściowo powieje z południa. W czasie burz porywy wiatru do około 70 km/h, miejscami możliwe porywy do około 90 km/h - dodają specjaliści z IMGW w prognozie synoptycznej na 26 czerwca. Polecamy śledzenie ostrzeżeń IMGW i zwracanie uwagi na lokalne komunikaty meteo. W trakcie burz zachowajcie szczególną ostrożność!

Pogoda na jutro. Temperatura 26.06.2023

Burze z gradem i ulewne deszcze to jedno, ale problemem będzie również... upał! Mieszkańcy województwa lubuskiego muszą być przygotowani nawet na 30 stopni Celsjusza! A jak to wygląda we szczegółach? - Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze ukształtuje się na poziomie od 25 stopni Celsjusza do 29°C, lokalnie na krańcach zachodnich około 30°C, chłodniej w rejonach podgórskich Karpat i nad morzem od 21°C do 24°C - przekazują synoptycy IMGW. Na przyjemne wartości mogą liczyć wypoczywający w okolicach Gdańska. Temperatury maksymalne osiągną tam 25 stopni.

Prognoza IMGW na noc z poniedziałku na wtorek, 26/27 czerwca

Eksperci Instytutu podają, że w nocy z poniedziałku na wtorek (26/27 czerwca 2023 r.) zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i przejściowymi rozpogodzeniami. Nie unikniemy niebezpiecznych zjawisk meteo.

- Postępujące z zachodu na wschód kraju przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do około 25 mm. Temperatura minimalna od 11°C do 16°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowy i południowo-zachodni od zachodu kraju skręcający na północno-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy wiatru do około 70 km/h, początkowo na północnym zachodzie możliwe porywy do około 90 km/h - alarmuje IMGW. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.

