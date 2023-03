Burze z deszczem i śniegiem to nie wszystko! W nocy stanie się jeszcze to

Gorący apel IMGW. To dlatego, że będzie bardzo zimno

Jak informuje IMGW, basen Morza Śródziemnego i rejon Morza Czarnego są w zasięgu wyżów. Na pozostałym obszarze pogodę kształtują niże wraz z układami frontów atmosferycznych. Polska jest w zasięgu rozległej zatoki niżowej związanej z niżem znad Danii, która pogłębia się na wschód i północny wschód. Napływa powietrze polarne morskie.

Jaka będzie pogoda w sobotę, 1 kwietnia 2023?

Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w sobotę (1 kwietnia 2023) zachmurzenie będzie duże. Wychodząc, warto zabrać ze sobą parasol. Czeka nas nie tylko deszcz, ale miejscami może spaść również deszcz ze śniegiem.

- Opady deszczu, w północno zachodniej części kraju również deszczu ze śniegiem, a w górach i nad morzem śniegu. Na południu miejscami burze. Prognozowana suma opadów do 10 mm na Warmii, a na południowym wschodzie do 15 mm - informuje IMGW.

Temperatura 1.04.2023

Niestety, pogoda w sobotę może rozczarować. Termometry wskażą maksymalnie 12°C. Z szafy powinniśmy wyciągnąć cieplejsze kurtki.

- Temperatura maksymalna od 5°C do 7°C na północy kraju, od 7°C do 9°C na obszarach podgórskich i na Suwalszczyźnie oraz od 10°C do 12°C na pozostałym obszarze - czytamy na stronie IMGW.

Jak przekazują synoptycy, wiatr w sobotę na południu kraju będzie słaby i umiarkowany, porywisty, zachodni, w północnej połowie kraju wzmagający się do dość silnego, z kierunków północnych. Nad morzem, oraz w burzach porywy wiatru do 60 km/h.

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc z soboty na niedzielę (1.04.2023/2.04.2023)

Z prognoz synoptyków IMGW wynika, że w nocy z soboty na niedzielę (1.04.2023/2.04.2023) zachmurzenie będzie duże. Opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna od 0°C do 3°C, chłodniej na Suwalszczyźnie -1°C, cieplej na wschodzie i południu od 4°C do 6°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy porywisty, z kierunków północnych, na południu słaby, zmienny. Nad morzem porywy wiatru do 65 km/h.

