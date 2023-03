Pogoda na weekend, 31 marca-2 kwietnia. Arktyczne powietrze przyniesie mróz i śnieg

Weekend 31 marca-2 kwietnia zmieni dużo w pogodzie, bo przez kilka następnych dni za sprawą arktycznego powietrza w całej Polsce spadnie temperatura, a nocą pojawią się mrozy - informuje IMGW. W czwartek dotarły do naszego kraju pierwsze opady deszczu, których można się spodziewać zarówno w piątek, jak i w sobotę. 31 marca będą miały jeszcze charakter przelotny, za to na wschodzie i w centrum mogą się pojawić burze. Opady nasilą się w nocy z piątku na sobotę i 1 kwietnia - na północnym zachodzie może spaść 15-18 mm deszczu, a na południowym wschodzie maksymalnie do 25. Nadal możliwe są burze, a na północy może spaść deszcz ze śniegiem. W piątek temperatura wyniesie jeszcze 11-15 stopni, ale dzień później będzie to już od 5 do 12 kresek - im dalej na południe, tym cieplej. Może mocniej powiać, ale tylko nad morzem - w porywach będzie do 60 km/h. Do dalszego załamania pogody dojdzie 2 kwietnia.

- W nocy z soboty na niedzielę nad Polskę napływać zacznie chłodniejsze powietrze pochodzenia arktycznego. Na północy temperatura minimalna spadnie do około 0°C, na pozostałym obszarze temperatura minimalna wyniesie od 1°C do 4°C. Na południu padał będzie deszcz ze śniegiem, na obszarach podgórskich i w górach też śnieg. W niedzielę opady deszczu ze śniegiem i śniegu na południu na kraju, na pozostałym obszarze będzie pogodnie. Ochłodzi się, temperatura maksymalna wyniesie od 3°C do 8°C, na obszarach podgórskich około 0°C. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny i porywisty wiatr, najsilniejszy nad morzem, gdzie w porywach osiągać może do 60 km/h - informuje IMGW.

Dzisiaj burze możliwe są niemal w całym kraju. Największe prawdopodobieństwo burzdotyczy strefy od Pomorza, przez Kujawy, po Mazowsze. Mogą generować opady deszczu do 10mm, punktowo ok. 15mm oraz porywy wiatru ok. 55km/h. Będą im towarzyszyć także opady krupy lub małego gradu. pic.twitter.com/Ywtsjn3jIy— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) March 31, 2023

