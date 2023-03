Burze, deszcz i śnieg to nie wszystko! Stanie się jeszcze to. Może być niebezpiecznie [Prognoza IMGW na 30.03.2023]

Burze nadciągają do Polski z zachodu. Do tego silny wiatr i deszcz [Prognoza IMGW]

W czwartek (30 marca) zachmurzenie w Polsce jest duże, a na większe przejaśnienia można liczyć głównie w zachodniej części kraju. Opady, raczej słabe, ale o charakterze ciągłym, będą występowały do końca dnia przede wszystkim w centralnej części kraju. Natomiast od zachodu nadciągają do Polski silniejsze opady deszczu z burzami, których należy spodziewać się po południu i wieczorem. – W trakcie tych burz najsilniejsze opady deszczu prognozowane są w pasie, gdzie obowiązują ostrzeżenia - od Niziny Szczecińskiej przez ziemię lubuską po zachodnie krańce Dolnego Śląska. Tam miejscami w trakcie burz może spaść nawet do 20 mm deszczu, a porywy wiatru osiągać mogą do 70 km/h – zaznaczył Michał Ogrodnik z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Strefa przelotnego deszczu i burz będzie się przemieszczać na wschód. – Więc w części wschodniej woj. zachodniopomorskiego, na wschodzie woj. pomorskiego, na Kujawach, w Wielkopolsce i być może na krańcach ziemi łódzkiej także możliwe są burze, ale dopiero wieczorem – powiedział Ogrodnik.

Najchłodniej w czwartek (30 marca) będzie w rejonie Zatoki Gdańskiej oraz na północnym wschodzie Polski. Tam termometry pokażą ok. 8-10 stopni Celsjusza. Maksymalnie 10 stopni będzie też na tzw. ścianie wschodniej – od Białegostoku po Rzeszów. W centrum na termometrach ok. 12 stopni Celsjusza. Najcieplejszym rejonem Polski będzie woj. zachodniopomorskie, bo tam 15 stopni oraz Dolny Śląsk, bo tam do 16 stopni Celsjusza. Wiatr będzie na ogół słaby i umiarkowany, z kierunku południowego i południowo-zachodniego. Tylko w trakcie burz porywy mogą osiągać do 70 km/h.

⚠️Od południowego zachodu do Polski wkracza właśnie bardzo uwodniona strefa opadowo-burzowa. ⛈️Dziś po południu na zachodzie oraz miejscami w centrum pojawią się burze i opady deszczu do 15-20 mm. Uwaga na wyładowania atmosferyczne! ⚡️🌩️ℹ️ https://t.co/pxiFbY1gir#IMGW #burza pic.twitter.com/mibIeQOhOy— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) March 30, 2023

Jaka pogoda w nocy z 30 na 31 marca? Gdzie będą burze?

W nocy z czwartku na piątek (30/31 marca) strefa opadów i burz przemieszczać się będzie z zachodu, do centrum, a potem na wschód Polski. – Burze możliwe są początkowo na Kujawach, na ziemi łódzkiej, w Wielkopolsce, na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku, a im dalej przemieszczając się na wschód, to szansa ich występowania jest mniejsza. Tam raczej pojawią się opady deszczu – ocenił synoptyk IMGW.

Od zachodu będzie się rozpogadzać. Tam opady deszczu możliwe tylko wieczorem, a potem one będą stopniowo zanikały. – Najwyższe sumy opadów prognozujemy we wschodniej Polsce. Miejscami na Lubelszczyźnie spadnie do 10 mm deszczu a na Podkarpaciu do 12 mm. Tam, gdzie wieczorem możliwe burze, także miejscami spadnie do 10 mm deszczu. I tam porywy wiatru sięgną do 70 km/h – powiedział Ogrodnik i zaznaczył, że noc z czwartku na piątek (30/31) będzie bez mrozu. – Najchłodniej na wschodzie kraju, tam od 4 stopni Celsjusza, w centrum ok. 6-7 stopni, a najcieplej, bo 8 stopni Celsjusza, ma być w Szczecinie i Zielonej Górze – wskazał Ogrodnik. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach do 50 km/h. Powieje z południa i z południowego zachodu.

