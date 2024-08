Burze, nawet 15 mm deszczu i jeszcze to! Pogodowe szaleństwo za oknami [Prognoza IMGW na 27.08.2024]

To będzie wymarzona pogoda na końcówkę lata! Znamy szczegółowe prognozy [19-25.08.2024]

Z prognoz pogody IMGW na końcówkę sierpnia wynika, że za oknami zrobi się wyjątkowo niespokojnie. Już w nocy z poniedziałku na wtorek (26/27 sierpnia) pojawią się lokalne przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie oraz w górach możliwe będą burze. W czasie burz dodatkowym problemem będą wichury do 70 km/h. Na krańcach południowo wschodnich temperatury dobiją do 19 stopni Celsjusza, więc uwolnimy się od zjawiska tropikalnych nocy. Najchłodniej będzie na Pomorzu - tam termometry pokażą 11 stopni. A co nas czeka w ciągu dnia? Parasole i kurtki przeciwdeszczowe ponownie pójdą w ruch.

Pogoda na wtorek: Ulewne deszcze do 15 mm, burze i silny wiatr

We wtorek na przeważającym obszarze Polski zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane, ale na wschodzie i południu wzrośnie do dużego. Prognozy ekspertów IMGW nie zostawiają złudzeń - w najbliższych godzinach nie uwolnimy się od gwałtownych zjawisk.

Na południu i wschodzie przelotne opady deszczu oraz burze. Suma opadów w burzy do 15 mm. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków północnych, na zachodzie kraju na ogół wschodni. Porywy wiatru w burzach do 70 km/h

- podaje IMGW w prognozie na 27 sierpnia.

Temperatura maksymalna na zachodzie i w centrum kraju od 24 stopni Celsjusza do 26°C, na wschodzie od 27°C do 30°C, nad morzem i w rejonach podgórskich od 20°C do 23°C. Z upałami zmierzą się mieszkańcy województw:

lubelskiego

podkarpackiego

mazowieckiego

świętokrzyskiego

małopolskiego

W najgorętszym momencie dnia, temperatury na Lubelszczyźnie pokażą 33 stopni Celsjusza. Pamiętajmy, aby nie przebywać zbyt długo na pełnym słońcu i dbać o nawodnienie. Zdecydowanie przyjemniej będzie nad morzem, gdzie w godzinach 14-15 temperatury "dobiją" do 25-26 stopni. To idealne warunki dla wczasowiczów. W kolejnych materiałach przeanalizujemy prognozę na ostatni tydzień sierpnia. Według IMGW, pogoda szykuje kolejne, niepożądane niespodzianki.

