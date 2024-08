i Autor: Shutterstock(2) Zdj. ilustracyjne.

Meteorolodzy biją na alarm

Niebezpieczna chmura zbliża się do Europy. Nie chodzi o burze! Do Polski może dotrzeć już w nocy

Chmura dwutlenku siarki pochodząca z islandzkiego wulkanu sunie do Europy. W niedzielę (25 sierpnia) znalazła się nad Wielką Brytanią, ale to nie koniec wędrówki niebezpiecznej dla zdrowia chmury. Przesuwa się ona na wschód Europy, m.in. do Polski. Nad naszym niebem może znaleźć się już w nocy z niedzieli na poniedziałek.