Burze i złowieszcze wichury w prognozach. Tutaj będzie najgorzej [Prognoza IMGW na 25.01.2024]

W nocy ze środy na czwartek najwięcej deszczu i deszczu ze śniegiem odnotujemy we wschodniej połowie kraju - do 10 mm. W Karpatach prognozowany pokrywy śnieżnej o 10 cm. Niestety, to nie wszystko. Warunki atmosferyczne będą nas zniechęcać do wychodzenia z domu. Jeśli mamy taką możliwość, lepiej zostać w czterech ścianach. Problemem będą m.in. burze i wichury.

- Lokalnie możliwe burze. Nad morzem wiatr silny i bardzo silny, od 45 km/h do 55 km/h, w porywach do 110 km/h, wysoko w Karpatach porywy wiatru do 120 km/h, w Sudetach do 150 km/h - alarmuje IMGW w prognozie na 25 stycznia.

Pogoda na jutro. Prognoza IMGW na 25.01.2024

Z prognozy IMGW na czwartek (25 stycznia 2024) zachmurzenie będzie duże, Polskę opanuje ponury klimat. Przelotne opady deszczu zaatakują na wschodzie, południu i miejscami na północy deszczu ze śniegiem, w rejonach podgórskich i wysoko w górach także śniegu. Na południowym wschodzie prognozowana suma opadów do około 10 mm. W Karpatach przyrost pokrywy śnieżnej o około 15 cm. Temperatura maksymalna od 2 stopni Celsjusza na wschodzie, około 5 w centrum, do 7°C na zachodzie, chłodniej w rejonach podgórskich Karpat około 0°C. Nie odpuszczą nam wichury. Spodziewamy się aktualizacji ostrzeżeń meteo.

- Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h, zachodni i północno-zachodni. W Sudetach wiatr w porywach do 110 km/h, słabnący do 80 km/h. Wysoko w Karpatach początkowo porywy do 120 km/h, później do 100 km/h. W górach wiatr może powodować zamiecie i zawieje śnieżne - wskazuje Instytut.

W nocy zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu, we wschodniej połowie kraju deszczu ze śniegiem, na wschodzie oraz w górach także samego śniegu. W Karpatach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm. Uwaga, we wschodniej połowie kraju nawierzchnie dróg i chodników miejscami mogą być śliskie. Temperatura minimalna od -3°C w kotlinach karpackich i -2°C na wschodzie, około 0°C w centrum do 2°C na zachodzie.

Wichury nieco osłabną - wiatr na ogół będzie umiarkowany, okresami porywisty, we wschodniej połowie kraju w porywach do 60 km/h, północno-zachodni i zachodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru 80 km/h, słabnące do 60 km/h, w Karpatach początkowo do 100 km/h, później do 80 km/h, w górach wiatr powodował będzie zamiecie i zawieje śnieżne.