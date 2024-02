Zima wróci do Europy. Śnieżyce od Hiszpanii aż po Wielką Brytanię

Marzec to początek meteorologicznej wiosny. Za nami bardzo ciepły luty i wielu z nas liczy, że pogoda w Polsce w marcu będzie podobna do tego, co widzimy w ostatnim czasie. Niepokoić mogą prognozy na pierwsze dni marca dla wielu państw Europy. Zamiast ciepła i słońca, prognozy mówią o 30-50 cm śniegu, a wysoko w górach do 70-100 cm. I chodzi o kraje, które kojarzone są z cieplejszą aurą niż Polska, jak np. Francja czy Hiszpania.

Zima najmocniej ma uderzyć na północy Europy, tj. w Norwegii, Szwecji, Finlandii i europejskiej części Rosji. Tam spaść 25-50 cm, a wysoko w górach nawet 70-100 cm. Śnieg ma padać także w Hiszpanii. - Szczególnie silny atak zimy jest prognozowany na obszarze Pirenejów, które należą do Alp Zachodnich - czytamy w artykule na portalu fanipogody.pl. Spaść może nawet 10-50 cm białego puchu, a w szczytowych partiach Alp nawet 80-100 cm. Niewykluczony jest też mróz, który w górach może być całodobowy. Co ciekawe, na początku marca południowy zachód Europy, kojarzący się z wysokimi temperaturami nawet zimą, może okazać się regionem chłodniejszym niż np. Polska.

Śnieżyce nie ominą też północnej części Włoch oraz Austrii. Spaść tam może nawet 20-60 cm, a w wysoko w górach nawet 70-110 cm. Temperatura może spaść do -23 °C. Mieszkańcy tamtych terenów muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami komunikacyjnym. Atak zimy nie ominie też Wielkiej Brytanii. Opady śniegu prognozowane są na początku marca szczególnie w północnej części Wielkiej Brytanii oraz w rejonach górskich i podgórskich Szkocji.

Ostra zima wróci do Polski w marcu? Prognozy są jednoznaczne

Czy mróz i śnieżyce dotrą również do Polski? W najbliższych dniach możemy być spokojni o pogodę w naszym kraju. Modele pogodowe IMGW wskazują, że na początku marca powrót mrozu i śniegu nam nie grozi. Średnia temperatura ma być wyższa od normy z poprzednich lat. Jedynie w nocy możliwe są niewielki przymrozki, jednak dni mają być bardzo ciepłe jak na końcówkę pierwszego kwartału roku. Więcej w artykule Ekstremalna fala ciepła w Polsce. IMGW mówi o "wybuchu" wiosny. Termometry poszybują w górę

