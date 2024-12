i Autor: Pixabay IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniem.

Pogoda na piątek

Alarm w jedenastu województwach. IMGW ostrzega. Najgorzej będzie w nocy [Pogoda na jutro 13.12.2024]

Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, piątek (13 grudnia) będzie dniem dość chłodnym, ale pogodnym. Warto jednak zwrócić uwagę na to, co będzie się dziać w nocy i nad ranem. IMGW wydało ostrzeżenia meteo aż dla 11 województw. O co chodzi? Szczegóły w dalszej części artykułu.