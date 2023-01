Absolutny rekord ciepła dla stycznia pobity! Warszawa ścigała się z Głuchołazami

Spektakularna parada planet zachwyci nie tylko miłośników astronomii. To rzadkie zjawisko zobaczysz nawet z okna!

Mamy nowy rekord ciepła dla stycznia w Polsce - informuje Instytut Gospodarki i Meteorologii Wodnej (IMGW). Najpierw w Nowy Rok, o godzinie 3.20, na punkcie pomiarowym w Głuchołazach odnotowano rekordową temperaturę 18,7 stopnia Celsjusza. Również w niedzielę, 1 stycznia, ale w trakcie dnia, w Warszawie, na Okęciu, pobity został kolejny rekord ciepła dla stycznia w Polsce, który wynosi od teraz 18,9 st. C. - Do tej pory rekord ciepła w styczniu należał do miejscowości Pszenno na Dolnym Śląsku, gdzie w 1999 roku odnotowano 18,6 stopnia na plusie. Dzisiaj na Okęciu mieliśmy 18,9 stopnia, więc mamy już nowy rekord, jeżeli chodzi o temperaturę maksymalną w styczniu - powiedziała PAP Anna Woźniak z IMGW-PIB.

Jak dodaje Woźniak, rekord temperatury w styczniu w Polsce zawdzięczamy zwrotnikowemu powietrzu, które dotarło do Polski z Hiszpanii.

- W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że obecny nad Polską układ baryczny "zaciągnął" do nas porcję powietrza zwrotnikowego znad Hiszpanii. Już jutro przemieści się ona na wschód. W pierwszej połowie nadchodzącego tygodnia będzie jeszcze stosunkowo ciepło, z przeplatanką rozpogodzeń i deszczu. Na weekend od północnego wschodu może już wrócić do nas prawdziwa zima z opadami deszczu ze śniegiem, a nawet śniegu, choć na tę chwilę nie są to jeszcze prognozy z dużym stopniem prawdopodobieństwa - wyjaśnia PAP kobieta.

Jak informuje PAP, w niedzielę, 1 stycznia, nad ranem, wysokie temperatury odnotowano także w Słubicach i Legnicy, gdzie temperatura powietrza o godz. 4 rano wynosiła 16,9 stopni Celsjusza. Z kolei w Krakowie o tej godzinie termometry pokazały 3,6 stopnia - podało IMGW.

Nowy rekord temp. max dla Polski w styczniu oraz nowy rekord temp. max w okresie zimowym dla Warszawy został pobity = godzina 11:30.A temperatura wciąż delikatnie rośnie, do końca dnia wciąż daleko#IMGW #POLSKA #Warszawa #Okęcie #winter #Poland pic.twitter.com/tSofMXNYPL— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 1, 2023

