Ostatnie godziny zimy w Polsce. Mróz do -14 stopni i śnieżyce zaatakują z dużą mocą

Spis treści

Pogoda na jutro: -8 stopni w nocy z czwartku na piątek

Z najnowszej prognozy IMGW na 21 marca dowiadujemy się, że w nocy z czwartku na piątek na niebie będzie niewiele chmur, jedynie w północnej połowie kraju i na zachodzie okresami zachmurzenie wzrośnie do umiarkowanego. Zima jeszcze spróbuje dać znać o sobie, przede wszystkim przy pomocy odczuwalnego chłodu. Synoptycy podali, że temperatura minimalna na przeważającym obszarze ukształtuje się na poziomie od -4°C do zera. Lokalnie w wyżej położonych rejonach około 2°C, a na wybrzeżu do 4°C.

- W obniżeniach podkarpackich miejscami spadek temperatury do -8°C. Wiatr słaby, początkowo na wybrzeżu i na terenach podgórskich okresami umiarkowany, w górach porywisty, południowo-zachodni i południowy, nad morzem także zachodni - wylicza IMGW w prognozie synoptycznej na najbliższą noc.

Pogoda na piątek: Nawet 17 stopni na zachodzie [21.03.2025]

Pogoda będzie świętowała nadejście kalendarzowej wiosny, jedynie na północy będzie się chmurzyć. - Na północnym wschodzie w drugiej połowie dnia możliwe słabe przelotne opady deszczu - ostrzega IMGW w prognozie synoptycznej na 21 marca. Eksperci dodali, że wiatr na ogół będzie słaby, zmienny, na wybrzeżu wzmagający się do umiarkowanego, porywistego i tam przechodzący w północno-wschodni.

Temperatury maksymalne "dobiją" do 17 stopni, więc część regionów odczuje pełnię wiosny. W podobnych warunkach witaliśmy trzeci miesiąc roku. Najcieplejsze kurtki pójdą w odstawkę, a pogoda zachęci Polaków do dłuższych spacerów, do czego namawiają również nasi dziennikarze. Uwaga - w nocy i o poranku mogą się utrzymywać przymrozki!

Najnowsza prognoza pogody. Temperatura 21 marca

Najcieplej będzie na zachodzie. Na przeciwległym biegunie znajdzie się województwo pomorskie, gdzie dwucyfrowe wartości będą wyjątkami.

Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od około 10 stopni miejscami na północnym wschodzie i w rejonie podgórskim Karpat, 14°C w centrum, do 17 stopni na krańcach zachodnich. Chłodniej będzie na wybrzeżu, od 6°C do 9°C - podaje IMGW w prognozie synoptycznej na 21 marca.

Gdzie będzie najwięcej słońca? Synoptycy przewidują taki scenariusz w województwach:

lubuskim

małopolskim

dolnośląskim

opolskim

śląskim

podkarpackim

lubelskim

Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie i w lokalnych oddziałach "Super Expressu".