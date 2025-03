Starcie zimy z wiosną nadal trwa! Ekspert zdradza szczegóły. Zaskakujące liczby

Zima jeszcze się nie poddała! Ostry atak ze śniegiem i mrozem to nie wszystko

Ostatnie godziny zimy w Polsce. Mróz do -14 stopni i śnieżyce zaatakują z dużą mocą

IMGW: Pierwsze dni wiosny będą ciepłe i słoneczne

Czwartek i piątek (20-21 marca 2025 r.) upłyną pod znakiem słonecznej i ciepłej aury. Temperatura w ciągu dnia sięgnie nawet 15 stopni Celsjusza na zachodzie kraju. - W czwartek do końca dnia będzie słonecznie i ciepło w całym kraju - zapewnia synoptyk IMGW Jakub Gawron. Na Wybrzeżu i w obszarach podgórskich termometry wskażą około 9 stopni, na Suwalszczyźnie możliwe "dwucyfrówki". Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków południowo-zachodnich.

Pogoda w Polsce: Noce chłodne, możliwe przymrozki

Niestety, noce będą chłodne. Temperatura spadnie poniżej zera na przeważającym obszarze kraju. Na południu ukształtuje się na poziomie od -4 stopni, a na północnym zachodzie dobije do zera. Wyjątkiem będą obszary nadmorskie, gdzie temperatura wyniesie od 1 do 4 stopni Celsjusza. - Lokalnie w obszarach podgórskich Karpat przewiduje się spadek temperatury nawet do -8 stopni Celsjusza - ostrzega synoptyk IMGW Jakub Gawron, cytowany przez PAP.

Ostrzeżenia IMGW są aktywne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami dla województw:

lubuskiego,

pomorskiego,

kujawsko-pomorskiego,

wielkopolskiego

i zachodniopomorskiego.

Prognozowane są nocne spadki temperatury od -5 stopni do zera, przy gruncie do około -8 stopni. Wyżej wspominane ostrzeżenia są nowe, a wcześniej opublikowane przez IMGW obowiązują dla niemal całego kraju.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia (żółty alert) oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. IMGW zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów pogodowych.