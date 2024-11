-5 stopni mrozu, a w ciągu dnia jeszcze jeden problem! Nowa prognoza dla Polski

Spis treści

Nowa prognoza IMGW. Taka będzie noc z wtorku na środę, 5/6 listopada

Nocne mrozy nie odpuszczają Polakom. Z najnowszej prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że na południowym wschodzie kraju - zwłaszcza na Podkarpaciu i w Świętokrzyskiem - temperatury mogą spaść do -4; -5 stopni Celsjusza. Na północnym wschodzie możliwe opady mżawki, a w wielu miejscach mgły ograniczające widzialność do 200 m, na południu i wschodzie lokalnie osadzająca szadź i powodująca śliskość nawierzchni. Do pieszych i kierowców apelujemy o ostrożność na drogach. Najcieplejsza noc będzie na Pomorzu i w Zachodniopomorskiem - do 3 stopni na plusie.

Pogoda na środę. Mgły i chłód w najnowszej prognozie dla Polski

W środku tygodnia nie będzie opadów deszczu. Synoptycy z IMGW zwracają uwagę na dwa problemy - chłód i mgły, które rzecz jasna będą ograniczać widoczność.

W ciągu dnia na zachodzie zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, na pozostałym obszarze kraju małe i umiarkowane. Przed południem miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Wiatr na ogół będzie słaby, z kierunków południowych - podaje IMGW w prognozie synoptycznej na 6 listopada.

Pogoda na środę. Temperatura 6.11.2024

W środę temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 6 stopni Celsjusza miejscami na północy do 11°C na południu. Najcieplej będzie na Śląsku i Podkarpaciu, a 5 "kresek" mniej zobaczą na termometrach mieszkańcy województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Podobne wartości utrzymają się do końca bieżącego tygodnia. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.