Siarczysty mróz do -12 stopni, intensywne śnieżyce i szklanka na drogach. Zimowe piekło za oknami

Potwierdzają się niekorzystne prognozy dla Polski. Zima ma konkretne plany w kwestii Polski. Eksperci IMGW przewidują m.in. spadki temperatur, śnieżyce i marznące opady. Źle wygląda noc z poniedziałku na wtorek (27/28 listopada 2023). - Na południowym zachodzie opady śniegu będą okresami o natężeniu umiarkowanym, powodując przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm. W północnej połowie kraju lokalnie marznące mgły ograniczające widzialność do 200 m - wskazuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

- Noc będzie na ogół mroźna, zwłaszcza na północnym wschodzie i północy kraju. Temperatura minimalna spadnie tam do poziomu od –12 stopni Celsjusza do –10°C. Na pozostałym obszarze temperatura minimalna od –5°C do –1°C. W północnej połowie kraju w wielu miejscach pojawią się silne mgły i zamglenia marznące i osadzające szadź - alarmuje IMGW.

Intensywne śnieżyce to nie wszystko. Pogoda da w kość Polakom

Z prognozy tygodniowej IMGW wynika, że najgorszym dniem tygodnia będzie wtorek (28 listopada 2023). Wystąpią opady śniegu, na południowym zachodzie okresami dość intensywne, i tam możliwy przyrost pokrywy śnieżnej w ciągu całej doby o 15 cm do 20 cm. Na północnym zachodzie kraju początkowo możliwe przelotne opady śniegu, przechodzące w deszcz ze śniegiem. Jeśli pojawią się plusowe temperatury, to będą to wartości minimalne.

W środę i czwartek opady śniegu osłabną, ostatniego dnia listopada wystąpią jedynie na Pomorzu. W piątek, w związku z wędrówką ciepłego frontu atmosferycznego, zacznie się przejściowe ocieplenie i mogą wystąpić opady marznące. W weekend termometry wskażą 3-5 stopni Celsjusza (najcieplej na Wybrzeżu). W niedzielę mogą powrócić przelotne opady śniegu. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.

Wysokość pokrywy śnieżnej na Wyżynie Elbląskiej sięga już 35cm a to oznacza, że śniegu jest znacznie więcej niż np. w Zakopanem. W najbliższych dniach spodziewamy się kolejnych opadów śniegu.@IMGW_CMM #IMGW #śnieg #snow #Poland pic.twitter.com/4CN6FtyR0J— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) November 27, 2023