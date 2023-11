Atak śnieżnej zimy. Termometry oszaleją. Takiego uderzenia nie było od lat!

Kolejny atak zimy w listopadzie. Kiedy spadnie śnieg?

We wtorek i środę, 28-29 listopada, dojdzie do kolejnego w tym miesiącu ataku zimy - informuje TwojaPogoda.pl. Mróz i opady śniegu pojawiły się w tym roku wyjątkowo wcześnie, a teraz nastąpi dalszy ciąg takiej pogody. O ile do ujemnych temperatur mogliśmy się już przyzwyczaić, bo od kilku dni regularnie występują w nocy, a w niektórych regionach również w dzień, to tym razem będzie im towarzyszył biały puch. We wtorek na południu Polski spadnie 5-10 cm śniegu, a w południowych krańcach następujących województw:

dolnośląskiego,

opolskiego,

śląskiego,

małopolskiego

podkarpackiego

pojawi się nawet do 15 cm białej puchu. Na pozostałym obszarze kraju opady będą miały przelotny charakter i nie powinno być ich zbyt dużo, bo najwyżej kilka centymetrów.

Duży mróz chwyci nocą

Najbliższe dwa dni to jednak nie tylko śnieg, ale jeszcze większy mróz. Poczujemy go już w nocy z poniedziałku na wtorek, 28 listopada, bo w północno-wschodniej Polsce temperatura może spaść do minus 10 stopni lub jeszcze więcej. Jeszcze zimniej ma być w nocy z wtorku na środę, 29 listopada, ale tym razem w południowo-zachodniej części naszego kraju, gdzie słupki rtęci mają pokazać maksymalnie minus 15 kresek.

