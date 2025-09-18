Po dniach jesiennej aury nadchodzi wyczekiwana zmiana pogody, z cieplejszym powietrzem i mniejszymi opadami.

W piątek (19 września) termometry w niektórych regionach Polski wskażą nawet 27°C, z najwyższymi temperaturami na południowym zachodzie.

Czy ciepły piątek to zapowiedź słonecznego weekendu i gdzie dokładnie będzie najcieplej? Dowiedz się, co czeka nas w pogodzie!

Noc z czwartku na piątek (18/19 września) pochmurna, po północy na południowym zachodzie kraju większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Miejscami spadnie słaby deszcz lub mżawka. Uwaga na mgły, które w kotlinach sudeckich mogą ograniczać widzialność do 300 m. Najchłodniej w rejonach podgórskich, tam na termometrach od 9°C do 11°C. We wschodniej i południowej Polsce od 12°C. Najcieplej na krańcach zachodnich i wybrzeżu, tam noc ciepła z temperaturą do nawet 17°C. - Wiatr słaby, na północy okresami umiarkowany, porywisty, na wybrzeżu także dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w górach wiatr w porywach do 55 km/h, początkowo w Sudetach do 70 km/h - zapowiada IMGW.

Piątek (19 września) zapowiada się pogodnie na południowym zachodzie kraju, i tam też najcieplej. Temperatura maksymalna typowa dla wakacji, na termometrach nawet 27°C. - Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, postępującymi od zachodu i południa kraju; miejscami słabe opady deszczu, rano także mżawki - prognozuje IMGW. Najchłodniej na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich Karpat, tam około 20°C. W centrum termometry wskażą do 24°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, na północy i wschodzie okresami porywisty, na wybrzeżu także dość silny, w porywach do 60 km/h, zachodni i południowo-zachodni - przewiduje IMGW.

Piątek (19 września) to zapowiedź tego, co czeka nas w kolejnych dniach weekendu. W sobotę i niedzielę (20-21 września) w wielu miejscach Polski na termometrach 24-27°C i bez deszczu. Ciepło nie zostanie jednak z nami na długo, gdyż już we wtorek (23 września) temperatury ponownie mocno spadną, wróci też deszcz.

Źródło: IMGW

Sonda Wolisz upał czy chłód? Upał Chłód Nie ma to dla mnie znaczenia Ani to ani to