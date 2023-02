Złowieszcza prognoza: nadciągają wichury do 170 km/h! Polska oberwie rykoszetem

Silny wiatr dotrze do Polski. Padła data

Jak informuje portal fanipogody.pl, "obecnie, w regionach zamieszkałych przez ludzi w Europie obserwujemy dwie wichury". - Sytuacja baryczna w Europie wygląda obecnie tak, że w pasie od Hiszpanii, po południową Rosję rozciąga się wał wyżowy. Dlatego też obecnie niże obierają trajektorię znad Atlantyku na Skandynawię i to tutaj pogoda jest bardzo dynamiczna - wyjaśnia portal fanipogody.pl.

Pierwsza z europejskich wichur to silny wiatr związany z niżem na Morzu Śródziemnym. Co gorsza, oprócz wichur są tam ulewy, a nawet rzadko spotykane w lutym burze. Z kolei w zachodniej Skandynawii wichurom towarzyszyć będą opady śniegu. Prognozy są złowieszcze. Po weekendzie na wyżej położonych terenach Norwegii może zalegać ponad 3 metry śniegu.

Co z pogodą w Polsce w najbliższych dniach? Do środkowej Europy, w tym Polski, zbliża się niż. Da o sobie znać już w piątek (10 lutego). Wiatr może wiać z prędkością 70 km/h, ale głównie ba północy i północnym wschodzie kraju. Zmiana nastąpi w nocy z piątku na sobotę (10/11 lutego). Aktywny niż jeszcze bardziej zbliży się do Polski. Zwiastuje on nie tylko wichury, ale i opady śniegu. Wiatr będzie jednak dużo bardziej niebezpieczny. Według amerykańskiego modelu GFS wiatr ma wiać bardzo silnie. Na nizinach podmuchy osiągną 90 km/h.

Niszczycielskie wichury najprawdopodobniej ominą więc nasz kraj. Inaczej będzie w pasie od Wysp Brytyjskich po Skandynawię. Tam prognozy mówią o wietrze z siłą 150 km/h. - Są momenty, gdy porywy wiatru w prognozach dla obszaru Europy prognozowane są na wartości 170 km/h - zapowiada portal fanipogody.pl.

