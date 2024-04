Zima wraca na dobre?! Śnieg, mróz, deszcz i burze. Koszmarna prognoza [Prognoza IMGW na 18.04.2024]

Ulewne deszcze, śnieżne akcenty, a nawet to! Co ta pogoda wyprawia? [Prognoza IMGW na 17.04.2024]

Jaka będzie pogoda w czwartek, 18 kwietnia?

Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w czwartek w dzień zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Zima zagości na dobre?

- Miejscami przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem lub krupy śnieżnej. Na zachodzie kraju możliwe burze. Wysoko w górach śnieg - podaje IMGW.

Temperatura maksymalna od 5°C do 9°C, w obszarach podgórskich około 4°C, na zachodzie 10°C, 11°C. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach zwłaszcza podczas burz do 60 km/h, północno-zachodni i północny.

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc z czwartku na piątek (18.04.2024/19.04.2024)

Według prognoz meteorologów z IMGW, w nocy z czwartku na piątek (18.04.2024/19.04.2024)zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, w rejonach podgórskich i w górach śnieg. Na północy gdzieniegdzie mgła ograniczająca widzialność do 200 m i lokalnie osadzająca szadź. Temperatura minimalna od -1°C do 3°C, w obszarach podgórskich około -4°C. Na obszarze całego kraju przy gruncie możliwe spadki do około -3°C. Nawierzchnie dróg i chodników mogą być miejscami śliskie. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie i południu chwilami porywisty, północno-zachodni i zachodni. W Tatrach i Sudetach porywy wiatru do 60 km/h.

