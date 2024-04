Ochłodzenie dotarło już do Polski. Temperatury przekraczające 20 stopni Celsjusza są już tylko wspomnieniem. Na początku miesiąca informowaliśmy o rekordowych temperaturach, sięgających 30 stopni. Najnowsze prognozy zakładają, że termometry mogą niebawem pokazać wartości... poniżej zera. Czyżby przypomniała nam o sobie zima?

Ostry spadek temperatury. Prognozowane przymrozki

Jak informuje portal twojapogoda.pl, do Polski "spłynie masa powietrza znad Arktyki". Termometry pójdą ostro w dół i to do tego stopnia, że w nocy z wtorku na środę (16/17 kwietnia) spodziewane są przymrozki. Kolejnej nocy (17/18 kwietnia) ujemne temperatury możliwe są już w całym kraju. Mróz ma się utrzymać najdłużej w północnych i wschodnich województwach. Tam przymrozki w nocy i o poranku możliwe są nawet do poniedziałku (22 kwietnia). Najszybciej temperatura będzie spadać tam, gdzie niebo w nocy pozostanie wolne od chmur.

Ile pokażą termometry podczas przymrozków? Przeważnie będzie to maksymalnie -3 stopnie Celsjusza. W górach może być to nawet 5 stopni mrozu. Przy gruncie spodziewane jest nawet -7 stopni. To fatalne wieści dla rolników. Przymrozki wyrządzą szkody w uprawach.

W tych regionach spadnie najwięcej śniegu

Fala chłodu, która dotarła do Polski znad Arktyki przyniesie nie tylko mróz, ale i śnieg. Na początek popada w górach, we wtorek (16 kwietnia). Największe opady spodziewane są w nocy z piątku na sobotę (19/20 kwietnia). W górach może przybyć nawet 20-30 cm śniegu. Padać będzie też na nizinach, jednak ze względu na dodatnie temperatury w ciągu dnia, śnieg nie będzie zalegać na ulicach. Być może na północnym wschodzie w sobotę (20 kwietnia) niewielka ilość białego puchu utrzyma się na ulicach przez raptem kilka godzin.

Poprawy temperatury, czyli znaczącego wzrostu temperatury należy spodziewać się dopiero w ostatnich dniach kwietnia.

Źródło: TwojaPogoda.pl

Pamiętając, że średnioterminowa prognoza numeryczna >7 dni charakteryzuje się średnią sprawdzalnością <50% przyglądamy się scenariuszowi GFS z utrzymującym się chłodnym🟢/🔵 trendem temperatury powietrza przez około 11 dni.#IMGWCMM #IMGWmodele pic.twitter.com/0HeyBR63oF— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) April 15, 2024

