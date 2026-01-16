Jeśli zastanawialiście się, czy w sobotę (17 stycznia 2026) zima nieco odpuści, nie mamy dobrych wieści. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) przekazał, że czekają nas marzące mgły, a w dzień temperatura spadnie nawet do -9°C. Siarczysty mróz nadejdzie w nocy, nawet -18°C.

Pogoda na sobotę 17 stycznia

Jak podaje IMGW, sobotę w dzień na wschodzie zachmurzenie małe lub bezchmurnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami.

- Na południu rano lokalnie marznąca mgła, ograniczająca widzialność do 300 m - ostrzegają synoptycy.

Będzie zimno! Według ekspertów temperatura maksymalna od -9°C na północnym wschodzie, około -3°C w centrum do 6°C na południowym zachodzie. Do tego wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Wysoko w górach wiatr w porywach do 55 km/h.

Pogoda na jutro. Noc z soboty na niedzielę (17/18 stycznia 2026)

W nocy z soboty na niedzielę (17/18 stycznia 2026) na zachodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze bezchmurnie. Będzie mroźno! Gdzie będzie najgorzej?

- Temperatura minimalna od -18°C na północnym wschodzie, około - 11°C w centrum, do -6°C nad morzem, do -1°C na zachodzie - czytamy na stronie IMGW.

Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 90 km/h.

Trudne warunki pogodowe

W związku z trudnymi warunkami należy zachować szczególną ostrożność na chodnikach i drogach. Marznąca mgła i śnieg mogą znacznie wydłużyć drogę hamowania, dlatego należy jechać wolniej i zachować większy odstęp od innych pojazdów. Warto zmniejszyć prędkość, unikać gwałtownych manewrów, a styl jazdy dostosować do warunków pogodowych.

ŹRÓDŁO: IMGW