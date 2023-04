Zaskakujące dane IMGW o temperaturze. Takie wartości w marcu to rzadkość!

Mnóstwo deszczu, wichury do 60 km/h i jeszcze to! Ponura pogoda opanuje Polskę [Prognoza IMGW na 17.04.2023]

Marzec 2023. Temperatura. Który region w Polsce był najcieplejszy?

Z danych przekazanych przez IMGW wynika, że w marcu 2023 r. średnia obszarowa temperatura powietrza wyniosła w Polsce 4,5°C i była o 1,4 stopnia wyższa od średniej wieloletniej dla tego miesiąca (klimatologiczny okres normalny 1991-2020). Zdaniem synoptyków oznacza to, że za nami ciepły marzec. Najcieplejszym regionem kraju było Podkarpacie ze średnią obszarową temperaturą powietrza 5,5°C. To o o 2 stopnie więcej od normy. Najchłodniejszym regionem były Pojezierza, gdzie średnia temperatura powietrza wyniosła 4,0°C.

Co jeszcze wiemy z wyliczeń IMGW? Marzec 2023 to ósmy najcieplejszy marzec w XXI wieku, chłodniejszy od najcieplejszego marca 1990 r. o 2 stopnie Celsjusza. O tym, jak ciepły jest marzec w ostatnich latach niech świadczy fakt, że np. w 1952 r. średnia obszarowa temperatura powietrza w tym miesiącu to –2,5°C. Również średnie dobowe temperatury powietrza niemal przez cały marzec 2023 były wyższe od średnich wartości wieloletnich.

Marzec 2023. W Tarnowie prawie jak latem, ale były też siarczyste mrozy

Niech o tym, jak ciepły był marzec 2023 niech świadczą najwyższe temperatury odnotowane w tym miesiącu. 24 marca w Tarnowie i Krakowie-Balicach zmierzono aż 21,1°C. Nie oznacza to jednak, że w marcu 2023 nie było chwil, w których Polacy marzli. Niespełna dwa tygodnie wcześniej było w Polsce znacznie zimniej. Nie licząc stacji wysokogórskich, 13 marca w Suwałkach było –11,6°C, zaś 12 marca na Śnieżce termometry pokazały –13,1°C. Najniższa temperatura odnotowana w marcu to jednak –17,3°C. Tyle pokazały termometry 29 marca na Kasprowym Wierchu. Analizując najwyższe i najniższe temperatury warto pamiętać, że informacja o temperaturach dotyczy jedynie stacji synoptycznych.

Marzec 2023. Opady

Z analiz IMGW wynika, że "obszarowo uśredniona suma opadu atmosferycznego w marcu 2023 r. wyniosła w Polsce 40,5 mm". Było to o 2,7 mm więcej od normy dla tego miesiąca określonej na podstawie pomiarów w latach 1991-2020. - Wg klasyfikacji Kaczorowskiej miniony marzec należy zaliczyć do miesięcy normalnych (107 proc. normy) - podaje IMGW. Jeśli chodzi o opady to minionemu miesiącowi daleko zarówno do rekordowego marca 1994 r. (średnia suma 72,9 mm), jak i suchego marca 1974 r. (7,3 mm).

Źródło: IMGW

