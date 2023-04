Nawet 20 stopni, ale intensywne opady i burze nie odpuszczają! Eksperci IMGW widzą jeszcze jeden problem

Burze i wichury do 60 km/h. Do tego deszcz, a nawet śnieg. Gdzie będzie najgorzej? [Prognoza IMGW na 15.04.2023]

Pogoda w poniedziałek (17 kwietnia 2023 r.) nie należy do najprzyjemniejszych. W wielu regionach chmury zakrywały niebo, nie uchroniliśmy się też przed opadami deszczu. Polacy powoli zaczynają analizować prognozy na majówkę, które nie wszystkim przypadną do gustu. Trzeba przyznać, że wiosna na razie nas nie rozpieszcza. Eksperci IMGW, którzy przeanalizowali pogodę na bieżący tydzień (17-23 kwietnia 2023 r.) nie widzą znaczącej poprawy, choć gdzieniegdzie poprawią się temperatury odczuwalne.

Prognoza IMGW. Intensywne opady deszczu nie odpuszczają

- We wtorek na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami padać będzie deszcz, na południowym zachodzie okresami nieco intensywniej. Tam suma opadów może wynieść do około 15 mm - przekazują synoptycy IMGW w prognozie na 18 kwietnia. Najcieplej będzie na wschodzie, do 17 stopni. Nad morzem problemem będzie silny wiatr - do 55 km/h.

Nieprzyjemne zjawiska meteo zostaną z nami do połowy tygodnia. W środę nie należy się spodziewać konkretnej poprawy względem wtorku. - Nadal będzie pochmurno, ale co jakiś czas zza chmur wyjrzy słońce. Wciąż miejscami padać będzie deszcz, a po południu wystąpią lokalne burze - ostrzegają eksperci Instytutu. Nad morzem powieje jeszcze silniejszy wiatr - w porywach nawet do 65 km/h.

Pogoda w Polsce. W weekend nawet 20 stopni Celsjusza?

Opady deszczu, również przelotne zostaną z nami również w czwartek i piątek (20-21 kwietnia 2023 r.). Parasole przydadzą się zwłaszcza na południu kraju. W weekend nastąpi przełom. Już w sobotę zaznaczy się przewaga pogodnego nieba i temperatury pójdą w górę - w centrum kraju nawet do 18 stopni Celsjusza. Jeszcze lepiej będzie w niedzielę (23 kwietnia 2023 r.)

- Pogodnie na wschodzie, na zachodzie więcej chmur i tam okresami przelotnie popada deszcz. Będzie to najcieplejszy dzień tego tygodnia, jeśli sprawdzą się prognozy na tak długi okres. Temperatura maksymalna od 16°C do nawet 20 stopni Celsjusza - zaznaczają synoptycy. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie. Warto również śledzić lokalne komunikaty meteo.

