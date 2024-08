Taka będzie pogoda w sobotę. Prognoza IMGW na 3.08.2024. Temperatura i opady

Według prognoz IMGW, w sobotę (3 sierpnia), "Polska pozostanie w obszarze lekko obniżonego ciśnienia, tylko na południu zaznaczy się wpływ płytkiego niżu przemieszczającego się znad Czech nad Ukrainę i związanej z nim linii zbieżności". - Nadal zalegać będzie ciepłe powietrze polarne morskie. Ciśnienie będzie się wahać - czytamy w komunikacie IMGW.

Noc z piątku na sobotę (2/3 sierpnia) pochmurna. Pogodne niebo tylko w północnej Polsce. Na południu, zachodzie i w centrum kraju deszcz, lokalnie możliwe zanikające burze. Suma opadów od 15 mm do 30 mm, lokalnie w centrum i na południu do 35 mm. Uwaga na mgły, które na północy mogą ograniczać widzialność do 300 m. Noc dość ciepła. Najchłodniej na północy, od 11°C. W centrum około 15°C. Najcieplej na południowym wschodzie, tam 17-18°C. - Wiatr słaby, miejscami na południu i w centrum umiarkowany, porywisty, z kierunków północnych. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 60 km/h, w Sudetach do 70 km/h - prognozuje IMGW.

Sobota (3 sierpnia) zapowiada się jako dzień pochmurny. Na południu i południowym wschodzie możliwy przelotny deszcz. Po południu popadać może również na Pomorzu. Suma opadów na południu i południowym wschodzie od 10 mm do 20 mm. Lokalnie na południu i południowym wschodzie zaledwie 17°C, w górach nawet 14°C. Na północy około 24°C. Najcieplej w centralnej i zachodniej Polsce, tam 26-27°C. - Wiatr słaby, na południu i wschodzie okresami umiarkowany, porywisty, przeważnie północny i północno-zachodni - zapowiada IMGW.

Źródło: IMGW