Załamanie pogody w Polsce. Prognoza na poniedziałek nie zostawia złudzeń

Podczas weekendu Polacy odczuli czerwcowe upały. Wielu z nich zastanawiało się, czy takie warunki zostaną w naszym kraju na dłużej. Tymczasem prognoza IMGW na poniedziałek to przede wszystkim ostrzeżenia przed burzami i ulewnymi deszczami, a także zapowiedź ochłodzenia. W nocy z niedzieli na poniedziałek (15/16 czerwca) zachmurzenie będzie duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami, miejscami z gradem. Prognozowana wysokość opadów do 35 mm. Na zachodzie możliwe porywy wiatru do 80 km/h.

Poniedziałek przyniesie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami w zachodniej połowie kraju. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe, stopniowo wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu oraz miejscami burz. - Prognozowana wysokość opadów w burzach na wschodzie wyniesie do 15 milimetrów, a na południu - do 20 milimetrów. Jedynie w Karpatach jest możliwość kumulowania się tych opadów punktowo do 40 milimetrów - powiedziała synoptyk IMGW Anna Gryczman, cytowana przez PAP.

Silny wiatr pojawi się na Wybrzeżu - tam możliwe porywy do 60 km/h. Podczas burz trzeba się będzie liczyć z porywistym wiatrem do 65 km/h.

IMGW prezentuje mapę, na której widać, gdzie warunki atmosferyczne będą najtrudniejsze:

Pogoda na poniedziałek: Szczegóły prognozy IMGW na 15 czerwca

Pogoda na jutro: Temperatura 15.06.2025

Na niedzielę zapowiadaliśmy upały na zachodzie. Temperatury na Zachodnim Pomorzu i w województwie lubuskim wyraźnie przekroczyły 30 stopni. Blisko granicy z Niemcami można było mówić o tropikalnych warunkach. Mapa Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej pokazała ciemniejsze kolory, co zawsze ma związek z upałami.

Załamanie pogody z burzami i ochłodzeniem jest już pewne. Polacy rozkładają bezradnie ręce

Tymczasem zaledwie 24 godzin później, temperatury na zachodzie będą niższe o 10 stopni Celsjusza. W wyżej wspominanych regionach termometry nie pokażą więcej niż 25 stopni. Według IMGW wyższe wartości odnotujemy w województwach:

podlaskim

lubelskim

podkarpackim

mazowieckim

świętokrzyskim

Na południowym wschodzie jest szansa na 30 stopni. Najcieplej będzie między 13 a 17. Nad morzem termometry pokażą do 20 stopni. Na północy temperaturę odczuwalną obniży dość silny wiatr. Prognozy na kolejne dni nie zwiastują wielkich zmian. Będziemy je aktualizować w "Super Expressie".