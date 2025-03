Wiosenne temperatury, ale to nie wszystko! Synoptycy zwracają uwagę na to poranne zjawisko [Prognoza IMGW na 7.03.2025]

Noc ze środy na czwartek (12/13 marca) pochmurna, z opadami deszczu, szczególnie w zachodniej i północnej Polsce. Tam prognozowana suma opadów na poziomie 10-15 mm. Na południowym zachodzie i w centrum możliwe są burze. Z kolei na Pojezierzu Kaszubskim oraz wysoko w górach IMGW przewiduje opady deszczu ze śniegiem, zaś na szczytach Tatr i Sudetów spadnie śnieg. Uwaga na mgły, które miejscami przejściowo mogą ograniczać widzialność do 500 metrów. W nocy najchłodniej na północy kraju, tam nieznacznie powyżej zera. Im dalej na południe, tym cieplej. W centrum około 7°C, najcieplej na południowym wschodzie, tam do 9°C.

- Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu okresami porywisty, na zachodzie i Pomorzu z kierunków północnych, na pozostałym obszarze południowo-wschodni i południowy. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 70 km/h, w Tatrach do 80 km/h. W Tatrach wiatr powodował będzie zamiecie i zawieje śnieżne - zapowiada IMGW.

Tutaj spadnie najwięcej deszczu. Prognoza pogody IMGW na czwartek (13 marca)

W czwartek (13 marca) opady deszczu w pasie od Suwalszczyzny i Warmii przez Mazowsze, Kujawy oraz Ziemię Łódzką po Górny i Dolny Śląsk, Małopolskę oraz Podkarpacie. Tam prognozowana suma opadów miejscami od 10 mm do 15 mm, zaś na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie to 20-30 mm. Na północy i południu kraju możliwy deszcz ze śniegiem i śnieg.

W Karpatach może przybyć do 10 cm śniegu, a w Sudetach nawet do 20 cm. Z kolei po południu na południowym wschodzie możliwe burze. Duże różnice w temperaturze maksymalnej. Najchłodniej w kotlinach sudeckich, tam około 2°C. W zachodniej Polsce termometry pokażą od 4°C do 6°C. W centrum około 10°C, na północnym wschodzie do 13°C, a do 15°C na południowym wschodzie, i tam najcieplej.

- Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty, na południu w drugiej połowie dnia w porywach do 65 km/h, nad morzem okresami dość silny, we wschodniej połowie kraju południowo-wschodni i południowy, w zachodniej z kierunków północnych. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 60 km/h, w Tatrach do 80 km/h, w górach wiatr powodował będzie zamiecie i zawieje śnieżne - przewiduje IMGW.

Źródło: IMGW