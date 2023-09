Załamanie pogody, a potem powrót afrykańskich upałów. Eksperci nie zostawiają złudzeń

W serwisie pogodowym "Super Expressu" sygnalizowaliśmy już, że w środę (13 września 2023 r.) za oknami będzie burzowo i niespokojnie. Ekspert portalu fanipogody.pl Michał Kołodziejczyk potwierdza, że w najbliższych godzinach zaobserwujemy dynamiczne zmiany. - Termometry w Polsce Zachodniej po południu pokazywać mogą nawet 15-17 stopni mniej niż w regionach wschodnich - podkreśla pasjonat. W czwartek nie ma już szans na upalne wartości. W centrum temperatury osiągną pułap 23 stopni Celsjusza. Koniec lata? Bynajmniej.

Upały nawet do 38 stopni?! Zadziwiająca prognoza

Upały powrócą do nas w połowie przyszłego tygodnia. W serwisie fanipogody.pl czytamy, że na południe od naszego kraju termometry pokażą nawet 38 stopni Celsjusza. Afrykańskie upały zaatakują m.in. Węgry i Bułgarię.

A jak będzie w Polsce? W dniach 20-22 września wschodnie rejony naszego kraju powinny być gotowe na temperatury w granicach 30-32 stopni. - Wrzesień robi wszystko, by zapisać się na kartach historii jako najcieplejszy dziewiąty miesiąc roku w historii pomiarów w kraju - twierdzi Michał Kołodziejczyk z portalu fanipogody.pl. Rzeczywiście - jeśli ktoś zdecydował się na późne wakacje, to był to strzał w dziesiątkę. Druga połowa września przyniesie warunki atmosferyczne, które będą sprzyjać wypoczynkowi nad morzem. Warto jednak pamiętać, że to prognozy długoterminowe. Codziennie będziemy je aktualizować w pogodowym oddziale "Super Expressu".