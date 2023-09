Szaleństwo za oknami! Pogoda ma dla nas burze z gradem i jeszcze to [Prognoza IMGW na 13.09.2023]

Początek września przyniósł bardzo ładną pogodę w Polsce. W środku tygodnia czeka nas jednak niemiła niespodzianka. Eksperci Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają przed aktywnością nieprzyjemnych zjawisk meteo. Przydadzą się parasole, a to bynajmniej nie wszystko. Możliwe są utrudnienia komunikacyjne, które będą skutkiem niespokojnej pogody. W niektórych regionach mieszkańcom będą doskwierać upały. Wiemy już, gdzie sytuacja będzie najtrudniejsza.

W ciągu dnia zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, od zachodu kraju stopniowo wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu i burzami, lokalnie z gradem. - Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, w porywach do 55 km/h, z kierunków zachodnich, jedynie początkowo na wschodzie południowy. W czasie burz porywy do 80 km/h - ostrzegają synoptycy Instytutu. Warto tego dnia śledzić ostrzeżenia IMGW i lokalne komunikaty meteo. Alerty pierwszego stopnia są możliwe w kilkunastu województwach.

Pogoda na jutro. Temperatura 13.09.2023

Ochłodzenie na północnym zachodzie i temperatury jak w środku lata na południu - tak w skrócie można podsumować wartości, które w środę odczytamy z termometrów. Eksperci wiedzą już, gdzie aura będzie wyjątkowo męcząca. - Temperatura maksymalna od 25°C do 30°C, lokalnie w pasie od Podlasia i Mazowsza, przez Ziemię Świętokrzyską i Łódzką, po Opolszczyznę do 31 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie na Nizinie Szczecińskiej i nad morzem, od 19°C do 22°C - podaje IMGW. Granica 30 stopni może zostać przekroczona m.in. w Łodzi, Warszawie i Katowicach.

Pogoda IMGW na noc ze środy na czwartek, 13/14 września

Noc ze środy na czwartek również nie będzie spokojna. Zachmurzenie powinno być duże, na zachodzie większe przejaśnienia, a na północnym zachodzie cieszyć się będziemy rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu, we wschodniej połowie kraju miejscami burze. Prognozowana wysokość opadów od 10 mm do 15 mm. W drugiej połowie nocy za zachodzie lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 11°C do 16°C, na Pomorzu Zachodnim chłodniej ok 9°C, a w kotlinach Sudeckich do 6°C. Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny, z kierunków zachodnich. W czasie burz w porywach do 70 km/h. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.