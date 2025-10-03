W najbliższy weekend Polskę czeka gwałtowne załamanie pogody związane z nadejściem niżu atmosferycznego z Niemiec.

W sobotę mieszkańcy niemal całego kraju odczują skutki silnego, porywistego wiatru.

Nad morzem prędkość wiatru może osiągnąć nawet 100 km/h.

Nadchodzący weekend przyniesie dynamiczną i niebezpieczną zmianę w pogodzie. Z zachodu, zza naszej granicy z Niemcami, zbliża się głęboki układ niżowy. Według prognoz, które przytacza serwis twojapogoda.pl, dotrze on do Polski już w sobotę, 4 października, przynosząc gwałtowne pogorszenie aury. Chociaż pierwsza połowa dnia w wielu regionach może być jeszcze pogodna i z przejaśnieniami, to już przed południem na zachodzie i północy kraju zacznie wzmagać się wiatr.

Prawdziwe uderzenie nastąpi po południu. To właśnie wtedy aktywny front chłodny obejmie swoim zasięgiem całą zachodnią połowę Polski. Przyniesie on ze sobą nie tylko ciągłe opady deszczu, ale przede wszystkim porywisty wiatr. Synoptycy alarmują, że porywy nad morzem mogą osiągać prędkość nawet do 100 km/h. Tak silna wichura stanowi realne zagrożenie. Może powodować łamanie gałęzi, uszkodzenia dachów oraz zrywanie linii energetycznych, co grozi przerwami w dostawie prądu. Należy również spodziewać się utrudnień w ruchu drogowym, kolejowym, a nawet lotniczym. Warto w tym czasie zachować szczególną ostrożność.

Front atmosferyczny przejdzie przez cały kraj. Jaka pogoda w niedzielę?

W nocy z soboty na niedzielę niebezpieczny front atmosferyczny będzie kontynuował swoją wędrówkę na wschód, obejmując zasięgiem kolejne regiony Polski. W tym samym czasie na zachodzie kraju zaczną pojawiać się już przejaśnienia, co będzie zwiastunem stopniowej poprawy pogody. Jak zauważa portal twojapogoda.pl, w niedzielę wiatr zacznie powoli słabnąć, chociaż w wielu miejscach nadal będzie mocno odczuwalny.

Opady deszczu zmienią swój charakter z ciągłych na przelotne. Temperatura w ciągu dnia utrzyma się na poziomie od 11 do 15 stopni Celsjusza. Mimo to, z powodu wciąż silnego wiatru, temperatura odczuwalna będzie znacznie niższa. Wyjątkiem może być południowy zachód kraju, gdzie za sprawą zjawiska fenu, czyli ciepłego wiatru z gór, termometry lokalnie mogą pokazać nawet do 20 stopni.

