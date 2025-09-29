Koniec września zaskoczy pogodą. W prognozach nocne przymrozki i burze z gradem!

Koniec września przyniesie znaczące załamanie pogody, z nocnymi przymrozkami i mgłami.

Ostatni dzień miesiąca zaskoczy niskimi temperaturami, deszczem, a nawet burzami i gradem.

Sprawdź szczegółową prognozę dla Twojego regionu i dowiedz się, jak przygotować się na nadchodzące zmiany!

W nocy z poniedziałku na wtorek (29/30 września) pogodnie w zachodniej Polsce. Na pozostałym obszarze możliwy przelotny deszcz. - W Karpatach powyżej 1200 m n.p.m. przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu – zapowiada IMGW. Uwaga na mgły, które na Pomorzu i w kotlinach sudeckich lokalnie mogą ograniczać widzialność do 400 m.

Najbliższej nocy przymrozki możliwe na terenach podgórskich, Przedgórzu Sudeckim i w zachodniej Polsce. Na pozostałym obszarze od 1°C do 6°C w centrum. Najcieplej nad morzem, tam termometry wskażą do 9°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, z kierunków wschodnich.

Ostatni dzień września zapowiada się na pochmurny, z przelotnym deszczem oraz możliwą burza i drobnym gradem. - Prognozowana suma opadów miejscami na południu do 10 mm. W Karpatach powyżej 1400 m n.p.m. oraz wysoko w Sudetach przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu; w szczytowych partiach Tatr możliwy przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm – prognozuje IMGW.

Przed nami kolejny, dość chłodny dzień. Najzimniej na terenach podgórskich Karpat, tam około 7°C. Na południu Polski około 9°C na południu, na przeważającym obszarze kraju około 12°C, a najcieplej w zachodnich regionach, tam do 14°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, wschodni i północno-wschodni.

Bardzo podobnej pogody należy również spodziewać się w pierwszych dniach października 2025.

Źródło: IMGW

