Jesień w pełni: nadchodzi pogorszenie pogody, z mgłami i opadami deszczu w całej Polsce.

Synoptycy ostrzegają przed trudnymi warunkami, zwłaszcza na wschodzie kraju, gdzie zachmurzenie będzie duże.

Gdzie termometry pokażą od -5°C do 15°C, a gdzie będzie padać? Sprawdź szczegółową prognozę IMGW na piątek 3 października!

Mgły i deszcz – jesień nie odpuszcza. Gdzie będzie najgorzej?

W ciągu dnia w Polsce zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, jednak na wschodzie kraju okresami wzrośnie do dużego. Jak podaje IMGW, w piątek 3 października 2025 początkowo miejscami mogą wystąpić mgły, ograniczające widzialność do zaledwie 200 metrów. Na północy kraju możliwe są przelotne opady deszczu.

Temperatura maksymalna wyniesie od 9°C do 10°C na południowym wschodzie, około 12°C w centrum, do 15°C na północnym zachodzie. W rejonach podgórskich termometry wskażą od 5°C do 7°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z przewagą kierunków wschodnich.

Noc z piątku na sobotę (3.10/4.10.2025)

W nocy na zachodzie i w centrum kraju przewiduje się bezchmurne lub małe zachmurzenie, na północy umiarkowane, a na wschodzie okresami duże. W Małopolsce i na Podkarpaciu miejscami utrzymają się mgły, ograniczające widzialność do 200 metrów, a w kotlinach Sudeckich wystąpią silne zamglenia. W drugiej połowie nocy na południu i wschodzie Podkarpacia możliwe są słabe opady mżawki. Temperatura minimalna wyniesie od 0°C miejscami na południu, około 2°C w centrum do 6°C na zachodzie i północy. W rejonach podgórskich będzie chłodniej, około -5°C, a nad samym morzem cieplej, około 9°C. Wiatr będzie słaby, nad ranem na zachodzie umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, w porywach do 55 km/h, z przewagą kierunków wschodnich, na krańcach zachodnich z kierunków południowych.