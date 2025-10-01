-3 stopnie i śnieg w górach. IMGW zaskakuje w nowej prognozie

IMGW podał szczegóły prognozy pogody na drugi dzień października. Jesień na całego - tak można podsumować lwią szczęść analizy synoptycznej na najbliższe godziny. Przydadzą się parasole, zwłaszcza w nocy.

W nocy ze środy na czwartek, lokalnie temperatury spadną poniżej zera. W górach pojawią się opady śniegu, więc zimowe akcenty również dadzą o sobie znać.

W najcieplejszym momencie dnia temperatury wzrosną do 15 stopni. Szczegóły podajemy na se.pl.

Pogoda na jutro, 2 października: IMGW zapowiada noc ze środy na czwartek

Z najnowszej prognozy IMGW wynika, że w nocy ze środy na czwartek (1/2 października) zachmurzenie będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami duże. Na wybrzeżu oraz na południu kraju możliwe przelotne opady deszczu, w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Instytut zapowiada przyrost pokrywy śnieżnej w Tatrach do 5 cm.

- Lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna ukształtuje się na poziomie od 0 do 4 stopni Celsjusza, miejscami przygruntowe przymrozki do -3 stopni. Chłodniej lokalnie w rejonach podgórskich, około -2 stopni , a cieplej na wybrzeżu, do 6 stopni - podają eksperci z IMGW. Wysoko w górach wiatr może powiać z prędkością do 60 km/h.

Czwartek z deszczem, w górach śnieg

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaktualizował prognozę na 2 października. W ciągu dnia zachmurzenie powinno być małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Za oknami dominować będzie jesienna aura. Na północnym zachodzie mogą się przydać parasole. Możliwe będą przelotne opady deszczu, a na wschodzie słaby przelotny deszcz możliwy pod koniec dnia.

W rejonach podgórskich, zwłaszcza Bieszczadów, początkowo pojawią się słabe opady deszczu lub deszczu ze śniegiem, w górach śniegu.

- Temperatura maksymalna od 10 stopni miejscami na wschodzie i południu do 15 stopni Celsjusza na północnym zachodzie; w rejonach podgórskich od 4 do 9 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-wschodni - wylicza IMGW. Jeśli chodzi o duże miasta, najcieplej powinno być w okolicach:

Szczecina

Gorzowa Wielkopolskiego

Poznania

Zielonej Góry

Prognozy będziemy codziennie aktualizować w "Super Expressie".