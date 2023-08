Wyraźne zmiany w pogodzie. Eksperci widzą kilka problemów [Prognoza IMGW na 28.08.2023]

Po burzliwym i niespokojnym weekendzie, w poniedziałek (28 sierpnia 2023 r.) pogoda wyraźnie się uspokoi, choć nie wszędzie. Początek tygodnia przyniesie powiew optymizmu, choć eksperci Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej widzą upały w jednym województwie, a na zachodzie kraju wyraźne ochłodzenie. W prognozie IMGW czytamy również o opadach deszczu, więc lepiej nie chować parasoli głęboko do szafy. Ładne niebo i przyjemne warunki atmosferyczne będą dominować na Lubelszczyźnie. A gdzie będzie najgorzej?

W prognozie synoptycznej na poniedziałek eksperci IMGW podają, że w ciągu dnia na zachodzie zachmurzenie będzie duże i umiarkowane, na wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. - Przelotne opady deszczu, na ogół słabe, a na Zamojszczyźnie i Podkarpaciu bez opadów. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich i północnych. W Karpatach porywy wiatru do 65 km/h - podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Padać może w Kujawsko-Pomorskiem, Zachodniopomorskiem, na Pomorzu, w okolicach Warszawy, Łodzi, Wrocławia, Zielonej Góry i Opola.

Pogoda na jutro. Temperatura 28.08.2023

Bardzo duże różnice w temperaturach odnotujemy na początku tygodnia w naszym kraju. Gdzieniegdzie mieszkańcy będą się mierzyć z upałami, na przeciwnym biegunie termometry nie pokażą nawet 20 stopni Celsjusza. - Temperatura maksymalna od 17°C na południowym zachodzie i 19°C nad morzem do 24°C w centrum i 31°C na południowym wschodnie - podaje Instytut. Upał pojawi się na terenie województwa podkarpackiego. Zaledwie 18-19 stopni będzie w Zielonej Górze. W Gdańsku i okolicach synoptycy widzą wartości rzędu 23 stopni Celsjusza.

Prognoza IMGW na noc z poniedziałku na wtorek, 28/29 sierpnia

Niebezpieczne zjawiska meteo wrócą w nocy. Na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Poza tym zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu i burze. Możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów do 30 mm. Temperatura minimalna od 12°C na północy i zachodzie do 16°C w centrum i 22°C na południowym wschodzie. W dolinach sudeckich około 11°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i północny. W rejonie burz porywy wiatru do 80 km/h. W Karpatach wiatr w porywach do 70 km/h. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.