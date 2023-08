Powrót upałów, do tego burze i wichury do 90 km/h. Eksperci biją na alarm. Tutaj będzie najgorzej [Prognoza IMGW na 25.08.2023]

Jaka będzie pogoda w sobotę, 26 sierpnia 2023?

Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w sobotę (26 sierpnia 2023) zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Trzeba przygotować się na burze z gradem.

- Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w burzach do 30 mm - czytamy na stronie IMGW.

Temperatura 26.08.2023

W sobotę wciąż upalnie - w południowej Polsce obowiązywać będą ostrzeżenia drugiego stopnia w trzystopniowej skali.

- Temperatura maksymalna od 24°C na północy do 27°C w centrum i 32°C na krańcach wschodnich, chłodniej nad morzem, od 20°C do 23°C - prognozuje IMGW.

Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 90 km/h.

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc z soboty na niedzielę (26.08.2023/27.08.2023)

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w burzach do 20 mm. Temperatura minimalna od 15°C do 20°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

