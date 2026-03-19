Wyciągajcie zimowe kurtki i czapki. Pogoda w Wielkanoc 2026 rozczaruje

W Wielkanoc 2026 prognozowane jest ochłodzenie

Temperatury w dzień: 3–5°C

Nocą możliwe przymrozki, w górach nawet do -12°C

Prognozowane opady deszczu i mokrego śniegu

Największe ryzyko opadów i przymrozków na południu kraju

Pogoda poniżej normy wieloletniej

Chłodna Wielkanoc 2026. Nawet 3–5 stopni w dzień

Z prognozy długoterminowej wynika, że w czasie świąt wielkanocnych temperatury w ciągu dnia na przeważającym obszarze kraju wyniosą zaledwie od 3 do 5 stopni Celsjusza. Choć pojawią się chwile ze słońcem, nie zabraknie także opadów – zarówno deszczu, jak i mokrego śniegu.

Najchłodniej będzie w górach, gdzie prognozowane są typowo zimowe warunki.

Noce z przymrozkami. W górach nawet -12 stopni

Według prognoz w nocy z Niedzieli Wielkanocnej na Poniedziałek Wielkanocny (5 i 6 kwietnia) temperatury spadną do 0–3 stopni Celsjusza. W rejonach górskich możliwe są spadki nawet do około -12 stopni.

Ryzyko przymrozków będzie zróżnicowane regionalnie:

rejony podgórskie – nawet 45 proc. prawdopodobieństwa

centrum i zachód kraju – ok. 14–20 proc.

wybrzeże – od 10 do 14 proc.

W Lany Poniedziałek największe ryzyko ujemnych temperatur ponownie pojawi się na południu Polski.

Śnieg w Wielkanoc? IMGW nie wyklucza

Synoptycy spodziewają się opadów mieszanych – deszczu i mokrego śniegu, a w wyższych partiach gór także samego śniegu. Oznacza to, że w niektórych regionach krajobraz może przypominać bardziej zimę niż wiosnę.

Temperatura poniżej normy

Pierwszy tydzień kwietnia, obejmujący Wielkanoc, może być chłodniejszy niż zwykle. Prognozy wskazują na temperatury o około 1–2 stopnie niższe od normy wieloletniej, która dla tego okresu wynosi średnio 7,5–8,5 stopnia Celsjusza.

Czytaj też: Podlaski Bon Turystyczny 2026 w nowej odsłonie. Wraca turystyczny hit

Największe prawdopodobieństwo intensywniejszych opadów (powyżej 20 mm) prognozowane jest na południu kraju i w rejonach podgórskich – od 28 do nawet 52 proc.

To tylko prognoza. Pogoda może się jeszcze zmienić

Jak podkreślają synoptycy, prognozy długoterminowe obarczone są pewnym ryzykiem błędu. Na razie jednak scenariusz ochłodzenia wydaje się najbardziej prawdopodobny. Bardziej wiosenne temperatury mają wrócić dopiero w połowie kwietnia, a wyraźne ocieplenie możliwe jest pod koniec miesiąca.

Wielkanoc to najważniejsze święto w kalendarzu chrześcijańskim, upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Jest świętem ruchomym – jej data zależy od faz Księżyca. To czas spotkań rodzinnych, święcenia pokarmów oraz tradycji takich jak śmigus-dyngus. W 2026 roku:

Niedziela Wielkanocna przypada 5 kwietnia

Poniedziałek Wielkanocny (Lany Poniedziałek) – 6 kwietnia