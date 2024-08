Koszmarna pogoda w niedzielę. Ostrzeżenia dla całej Polski

Ostrzeżenie 2. stopnia przed burzami IMGW wydało dla województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego oraz części woj. podkarpackiego. Burzom miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu, od 35 mm do 55 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h. Lokalnie może spaść grad. W zależności od regionu, ostrzeżenie obowiązuje do poniedziałku 19 sierpnia do godz. 7.30.

W niedzielę będzie gorąco. Ostrzeżenie 2. stopnia przed upałami dochodzącymi do 34 st. C IMGW wydało dla centralnej i wschodniej części Polski. Szczegóły na mapce widocznej poniżej.

Prognoza pogody na niedzielę 18 sierpnia

Jak informuje IMGW, w niedzielę będzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz od 20 mm do 40 mm, na południu lokalnie do 55 mm. Temperatura maksymalna na ogół od 27°C do 31°C; chłodniej na północnym zachodzie kraju i w rejonach podgórskich Karpat od 23°C do 26°C, a nad samym morzem od 20°C do 23°C. Wiatr słaby, przeważnie z kierunków południowych, tylko na wybrzeżu i Pomorzu okresami umiarkowany, północny i północno-wschodni. Porywy wiatru w czasie burz około 70 km/h.

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, a na południu, w centrum i na wschodzie miejscami również burze. Prognozowana wysokość opadów od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm. Temperatura minimalna na zachodzie i w rejonach podgórskich od 13°C do 17°C, na pozostałym obszarze od 18°C do 21°C. Wiatr na zachodzie słaby, okresami umiarkowany, z kierunków zachodnich, nad morzem lokalnie północny, we wschodniej połowie kraju słaby, południowy. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

⚠️UWAGA⚠️‼️NOWE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGW‼️BURZE 1 I 2° 🟠⛈ Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 55 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad.⏰ 14:00 18.08 - 06:00 19.08➡️https://t.co/DIkhkQRy0k pic.twitter.com/avnhCQ23w0— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) August 18, 2024

