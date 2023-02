Wichury nawet do 140 km/h i jeszcze to! Synoptycy biją na alarm

Nawet do 12°C ciepła, ale w nocy przyjdzie to! Wichury do 140 km/h to nie wszystko [Prognoza IMGW na 17.02.2023]

Wichury nawet do 140 km/h i jeszcze to! Wiadomo, gdzie będzie najgorzej [Prognoza IMGW na 18.02.2023]

Jak wynika z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), w sobotę zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Czeka nas deszcz i śnieg, a nawet burze!

- Okresami opady deszczu, na północnym wschodzie i w górach także deszczu ze śniegiem i śniegu. Na południu i południowym zachodzie opady o natężeniu umiarkowanym, prognozowana suma opadów do 15 mm. Wysoko w górach przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm do 10 cm. Wieczorem na Pomorzu możliwe lokalne burze - podaje IMGW.

Temperatura 18 lutego 2023

W sobotę w dzień będzie ciepło, termometry wskażą plusowe temperatury, nawet do 11°C.

- Temperatura maksymalna od 3°C na północnym wschodzie do 8°C w centrum i 11°C na zachodzie - informują synoptycy IMGW.

Eksperci ostrzegają przed silnym wiatrem. Czekają nas wichury nawet do do 140 km/h! Wydano ostrzeżenia IMGW, które obowiązują w całej Polsce.

- Wiatr początkowo dość silny i silny, nad morzem bardzo silny, od 35 km/h do 55 km/h, w porywach do 115 km/h na północy, do 90 km/h w centrum kraju i 75 km/h na południu, zachodni, stopniowo będzie słabł. W Sudetach porywy wiatru do 140 km/h, w Tatrach do 120 km/h, zawieje i zamiecie śnieżne - czytamy na stronie IMGW.

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc z soboty na niedzielę (18.02.2023/19.02.2023)

Z prognoz IMGW wynika, że w nocy z soboty na niedzielę (18.02.2023/19.02.2023) zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami, zwłaszcza na południu i wschodzie kraju, opady deszczu, w rejonach podgórskich i na północnym wschodzie także deszczu ze śniegiem, w górach opady śniegu. Wysoko w górach przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm. Temperatura minimalna od -1°C na wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat do 5°C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie i nad morzem oraz w dolinach sudeckich także dość silny, w porywach do 60 km/h, wieczorem na południowym zachodzie w porywach do 70 km/h, z kierunków zachodnich. W Sudetach porywy wiatru do 120 km/h, w Tatrach do 100 km/h, zawieje i zamiecie śnieżne.

