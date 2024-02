Wichury do 184 km/h. Niszczycielski żywioł, tutaj wiało najmocniej!

Pogoda w lutym 2024 nie jest dla nas łaskawa. Wichury dają się we znaki, a jak wynika z najbliższych prognoz - to wcale nie koniec! Gdzie będzie najgorzej? Synoptycy IMGW opublikowali najnowszą prognozę na 8.02.2024.

Prognoza IMGW na czwartek, 8 lutego 2024

Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w czwartek, 8 lutego 2024 w dzień zachmurzenie w północnej połowie kraju będzie umiarkowane, w południowej duże i całkowite. Zima nie odpuszcza.

- Miejscami opady śniegu i deszczu ze śniegiem, wraz z rozwojem dnia przechodzące na południu kraju w deszcz, przejściowo marznący i powodujący gołoledź. W centrum i na południu przejściowo możliwy przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm do 7 cm, a wysoko w górach o około 10 cm - podają synoptycy IMGW.

Gdzie będzie najchłodniej?

- Temperatura maksymalna od -1°C na Suwalszczyźnie i miejscami na południu kraju, około 3°C na przeważającej części kraju, do 5°C, 6°C na Dolnym Śląsku oraz pod wieczór miejscami w rejonach podgórskich Karpat - czytamy na stronie IMGW.

Może wiać silny wiatr!

- Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych, jedynie na południu kraju wschodni. W Karpatach porywy do 90 km/h, w Sudetach do 110 km/h. W górach możliwe zawieje i zamiecie śnieżne - przestrzegają synoptycy.

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc z czwartku na piątek (8.02.2024/9.02.2024)

Według prognoz meteorologów z IMGW, w nocy z czwartku na piątek (8.02.2024/9.02.2024) zachmurzenie będzie na ogół duże. Na północy i w centrum słabe opady deszczu ze śniegiem i śniegu, początkowo na południu kraju także deszczu, przejściowo marznącego powodującego gołoledź. Wysoko w górach możliwy przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Temperatura minimalna od -5°C, -3°C na Suwalszczyźnie, -1°C, 1°C na północy i w centrum do 1°C, 3°C na południu i 3°C, 5°C w rejonach podgórskich. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie początkowo porywisty, północno-wschodni i wschodni. W Karpatach porywy do 70 km/h, w Sudetach do 100 km/h. W górach możliwe zawieje i zamiecie śnieżne.

Przez Mazowsze przechodzą potężne wichury. Olbrzymia burza śnieżna uderzyła w stolicę